Ростех анонсировал начало серийного производства САО "Лотос"

Новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 "Лотос" пойдет в серийное производство в 2020 году, счообщается на официальной странице госкорпорации "Ростех" в сосети Instagram.

Источник изображения: topwar.ru

Разрабатываемое АО "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) самоходное орудие "Лотос" пойдет в серию в 2020 году. САО разрабатывается для замены САО 2С9 "Нона-С" в подразделениях Воздушно-десантных войск и Морской пехоты.

Перспективное 120-мм САО 2С42 "Лотос" призвано заменить самоходное орудие 2С9 "Нона-С" в частях ВДВ и морской пехоты. Конструктивные особенности машины засекречены.

говорится в сообщении Ростеха.

Согласно представленной инфографике новое самоходное орудие имеет максимальную дальность стрельбы в 13 км, прицельную скорострельность - шесть-восемь выстрелов в минуту. При массе в 18 тонн "Лотос" способен развивать максимальную скорость до 70 км/ч. Новая машина может транспортироваться военно-транспортными самолетами ВКС России и десантироваться парашютным способом.

В настоящее время на вооружении подразделений Воздушно-десантных войск и Морской пехоты стоят 120-мм самоходные артиллерийские орудия 2С9 "Нона-С" и его модификации.