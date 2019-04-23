Объем производства ОПК Удмуртии в 2018 году превысил 130 млрд рублей

Доля гражданской продукции составляет 18%

ИЖЕВСК, 22 апреля. /ТАСС/. Объем производства предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Удмуртской Республики по итогам 2018 года составил 132 млрд рублей.

Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов, выступая с докладом о результатах деятельности правительства перед депутатами Госсовета региона.

"Объем производства предприятий оборонно-промышленного комплекса составил 132 млрд рублей. При этом доля гражданской продукции - 18%, это порядка 23,8 млрд рублей", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в 2018 году на долю предприятий ОПК республики приходилось 20,4% объема отгруженной продукции Удмуртии. На оборонных предприятиях занято 58,4 тыс. человек или более 41% от общей численности занятых в промышленности республики.

Всего в Удмуртии работает 12 предприятий ОПК: концерн "Калашников", Ижевский механический завод, НИТИ "Прогресс", Ижевский электромеханический завод "Купол", Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг", Ижевский радиозавод, Воткинский завод, Чепецкий механический завод, Сарапульский электрогенераторный завод, Сарапульский радиозавод, "Элеконд", Конструкторское бюро электроизделий XXI века.

К 2020 году в России на долю гражданской продукции должно приходиться не менее 17%, к 2025 - до 30% от общего объема производства российского ОПК, к 2030 году - до 50%.