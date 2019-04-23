БДК Черноморского флота "Цезарь Куников" восстановил техническую готовность

ЦАМТО, 22 апреля. Экипаж БДК "Цезарь Куников" и специалисты ФГУП "13 судоремонтный завод Черноморского флота" МО РФ устранили выявленную неисправность в системе рулевого управления корабля.

Техническое обслуживание и ремонтные работы проведены непосредственно в пункте базирования корабля без его постановки в док судоремонтного предприятия.

Корабль восстановил техническую готовность и полностью готов к выполнению задач по предназначению в соответствии с планом деятельности Черноморского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.