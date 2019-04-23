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23.04.2019
ЦАМТО

БДК Черноморского флота "Цезарь Куников" восстановил техническую готовность

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Цезарь Куников
Большой десантный корабль «Цезарь Куников».
Источник изображения: www.korabli.eu

ЦАМТО, 22 апреля. Экипаж БДК "Цезарь Куников" и специалисты ФГУП "13 судоремонтный завод Черноморского флота" МО РФ устранили выявленную неисправность в системе рулевого управления корабля.

Техническое обслуживание и ремонтные работы проведены непосредственно в пункте базирования корабля без его постановки в док судоремонтного предприятия.

Корабль восстановил техническую готовность и полностью готов к выполнению задач по предназначению в соответствии с планом деятельности Черноморского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Страны
Россия
Продукция
Цезарь Куников
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧФ
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