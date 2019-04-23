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23.04.2019
ЦАМТО

Превосходство в киберпространстве становится одним из условий победы в войнах

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Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Источник изображения: © РИА Новости / Вадим Савицкий

ЦАМТО, 22 апреля. Современные войны приобретают высокотехнологичный характер, превосходство в киберпространстве становится решающим условием победы, наряду с военной мощью.

Об этом заявил во вступительном слове начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев на открытии второго этапа научно-практической конференции, посвященной итогам первых пяти лет деятельности НЦУО РФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Современное развитие форм и способов ведения войн и вооруженных конфликтов наглядно демонстрирует разворот в сторону так называемых "высокотехнологичных войн", когда в полной мере задействуются новые сферы борьбы – информационное и киберпространство", – сказал генерал.

Начальник НЦУО РФ отметил, что в сложившихся условиях эффективность применения войск напрямую зависит от возможностей системы управления, развитие которой является приоритетным направлением строительства вооруженных сил.

При этом генерал подчеркнул, что многолетние усилия российской военной науки по сопряжению информационных систем и автоматизированных систем управления в едином информационном пространстве не привели к требуемому результату. Сегодня эти задачи возложены на специалистов НЦУО РФ.

"Одним из важнейших направлений в их решении является создание программно-аппаратного комплекса, который объединит информационные потоки разнородных автоматизированных систем в единый информационно-управляющий комплекс по всей вертикали – от стратегических до тактических звеньев управления. Входящие в НЦУО центры обработки данных уже сейчас позволяют обрабатывать огромные объемы информации", – отметил М.Мизинцев.

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