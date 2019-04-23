В технополисе "ЭРА" пройдет очередной этап соревнований "Кубок РТК"

Беспилотник в военном технополисе "Эра" в Анапе.

ЦАМТО, 22 апреля. В период с 27 по 28 апреля на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" пройдет очередной этап молодежных робототехнических соревнований "Кубок РТК".

Кубок РТК – это робототехнические соревнования на специальном испытательном полигоне, в ходе которых робот должен за наименьшее время преодолеть полосу препятствий, собрать цветные маячки и доставить их в соответствующие цветовые зоны, выполнить дополнительные задания. Управление роботом осуществляется дистанционно. Маршрут участник выбирает и просчитывает сам, исходя из способностей робота.

В технополисе "ЭРА" для этой цели установят специальный полигон, имитирующий экстремальные условия, состоящий из участков: "Минное поле", "Завал", "Обломки", "Стрельбище" и др.

В соревнованиях примут участие команды школьников и студентов из городов Южного федерального округа: Севастополь, Ставрополь, Новороссийск, Краснодар, Ростов-на-Дону и других. Среди них – команда Анапской станции юных техников, которая ведет свою деятельность под руководством лаборатории робототехники технополиса.

Победителей определят в двух номинациях разных уровней сложности: "Искатель" и "Экстремал". В номинации "Искатель" робот находится в поле зрения оператора. Управляя роботом в более сложной категории "Экстремал", оператор не видит объект и руководствуется сигналами бортовой видеосистемы.

Финалисты кубка представят свои достижения на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Организатором соревнований выступает Государственный центр Российской Федерации "Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики" – один из крупнейших исследовательских центров России.

С 2018 года ЦНИИ РТК является партнером Военного инновационного технополиса "ЭРА", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.