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23.04.2019
ТАСС

В Ростехе до конца года может появиться патронный холдинг

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Патроны
Патроны.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Вергун

Предполагается, что это даст толчок развитию патронно-стрелковой отрасли и выпуску гражданской продукции

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Ростех планирует сформировать патронный холдинг на базе ЦНИИТОЧМАШ уже в этом году, сейчас идет согласование нормативной базы. Об этом журналистам сообщил индустриальный директор по обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов по итогам совещания в Ростехе по вопросам разработки комплексной программы развития отрасли стрелкового оружия и боеприпасов к нему.

"Сейчас готовим инициативу, в том числе и консультации, в патронно-стрелковой отрасли под руководством ЦНИИТОЧМАШ <…> В ФОИВах [Федеральных органах исполнительной власти] прошли процедуру согласования определенных изменений в нормативную базу", - сказал Абрамов, отвечая на вопрос о прогрессе в создании патронного холдинга.

Он отметил, что изменения могут быть закреплены законодательно в этом году. "Мы рассчитываем, что в установленном порядке в ближайшее время они будут внесены через правительство и Государственную думу. Рассчитываем, что в этом году все решения будут приняты", - пояснил Абрамов.

Ранее сообщалось, что в Ростехе создается новый патронный холдинг, который даст толчок развитию патронно-стрелковой отрасли и выпуску гражданской продукции. Он формиируется на базе ЦНИИТОЧМАШ, занимающегося разработкой и производством стрелкового оружия и боеприпасов. В холдинг также войдет Конструкторское бюро автоматических линий (КБАЛ) им. Л. Н. Кошкина, где создают оборудование для производства боеприпасов и патронов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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