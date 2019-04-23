Союз российских оружейников будет носить имя Михаила Калашникова

Новое название регистрируется в Минюсте

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Союз российских оружейников получит в ближайшее время имя создателя стрелкового оружия Михаила Калашникова. Об этом сообщил заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев на совещании в госкорпорации "Ростех" по вопросам разработки комплексной программы развития отрасли стрелкового оружия и боеприпасов к нему.

"У нас есть общественный элемент, объединяющий все наши устремления и старания - это Союз российских оружейников. Наши коллеги регистрируют сейчас в Минюсте, что союз будет носить имя Калашникова. Этот союз придумал, создал Михаил Тимофеевич", - сказал он.

Некоммерческая организация "Союз российских оружейников" действует с 1994 года. Калашников был ее бессменным президентом до конца своей жизни. После его смерти в 2013 году АО "ЦНИИТОЧМАШ" предложило членам Союза российских оружейников присвоить организации имени конструктора.