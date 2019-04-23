Войти
23.04.2019
Российская газета

Подводный истребитель: как СССР построил "убийцу подлодок"

430
1
-1
Источник изображения: rg.ru

Ровно полвека назад, 22 апреля 1969 года была спущена на воду атомная подводная лодка К-64, первый корабль проекта 705 "Лира". Она стала вершиной пищевой цепочки в водном мире - как косатка. Благодаря революционным техническим решениям К-64 могла поразить любую морскую цель, ее же не мог уничтожить никто. Существовавшие тогда торпеды просто не догоняли "Альфу" - так подлодку прозвали в НАТО.

Единственным вооружением 705-го проекта были торпеды - шесть аппаратов в носу. Подлодка проектировалась для охоты за вражескими субмаринами и дуэльных ситуаций. В авиации такие машины называют истребителями. "Лира" тоже была истребителем, но подводным. Ее обтекаемый корпус - обводы рассчитывали специалисты по гидродинамике, - напоминал крупного морского хищника. Специальным постановлением Совмина проектировавшему подлодку ленинградскому СКБ-143 (ныне СПМБМ "Малахит") было разрешено отступать от норм военного кораблестроения, если оно докажет такую необходимость. Конструкторы поставленную задачу выполнили.

Ядерный реактор с металлическим теплоносителем был капризен и создавал массу проблем с поддержанием рабочей температуры, зато полный ход с места лодка развивала менее, чем за минуту. Корабль давал под водой 41 узел - 76 километров в час! - уходил от любой торпеды и нырял на 450 метров в глубину. Энергетическая установка получилась компактной и легкой, но сложность конструкции "Лиры" вошла в легенды. Виртуозные сварщики "Севмаша" гнули электроды и использовали зеркала, чтобы вести шов в мешанине трубопроводов и кабелей.

Лодка была небольшая - три тысячи тонн водоизмещения, - а экипаж по стандартам ВМФ СССР и вовсе крохотный, 31 человек. 24 офицера, 6 мичманов и единственный матрос-кок.

- Когда у пульта акустиков сидит не матрос-первогодок, а прошедший огонь, воду и медные трубы капитан третьего ранга - он обнаруживает такие цели, которые не засечет никакая электроника, - рассказывал Алексей Потехин, восемь лет командовавший одной из "Лир".

Сокращения экипажа достигли широким внедрением автоматики. К-64 стала первой подлодкой, где появились боевая информационно-управляющая система. Она следила за окружающей обстановкой и состоянием реактора, гидролокатор и вооружение работали самостоятельно, механизировали даже камбуз. Экипаж субмарины был избавлен от необходимости нести вахту в отсеках - вся информация стекалась в центральный пост, набитый индикаторами от палубы до подволока. Отсеки осматривали периодически, а боевая смена состояла всего из восьми человек.

В "Лирах" впервые появилась спасательная капсула - при аварии экипаж переходил во всплывающую рубку. Технических проблем было много, случались и ЧП, но за 20 лет эксплуатации на семи субмаринах не погиб ни один человек. Больше того - моряки любили 705-й проект, несмотря на сложность в обслуживании, тесноту и нервный характер энергетической установки. Они понимали, что в бою корабль за счет своих уникальных характеристик их спасет.

Разработанные специально для К-64 пневмогидравлические торпедные аппараты позволяли стрелять с любой глубины. Немагнитный корпус подлодки покрыли специальным материалом, гасящим сигналы сонаров. Даже будучи обнаруженной, "Лира" могла, прибавив ход или сманеврировав, уйти от атаки. А затем, развернувшись менее чем за минуту, атаковать сама.

За время службы эти подлодки попортили немало крови американским подводникам. Они выходили в район боевого дежурства подводных стратегических ракетоносцев США, находили противника и неотступно следовали за ним. Революционные агрегаты "Лиры" изрядно шумели, несмотря на все амортизаторы, и на американской подлодке знали, что они на прицеле. Но поделать ничего не могли. Дежурства там были нервные.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
КБ-1
Малахит С-ПМБМ
Севмаш
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
27.03.2019
Разбитые надежды: США не готовы к "Посейдону"
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
13.12.2017
"Ерш"-долгожитель
1 комментарий
№1
23.04.2019 01:22
Убийца подлодок? Надеюсь много подлодок они убили!

Только вот ведь... в среднем эти лодки списывались не прослужив и 10 лет в составе флота... Это, наверное, антирекорд в нужности. При этом одна сломалась через месяц эксплуатации а из оставшихся шести пять порезали на иголки ещё во время СССР.

Вот ведь как!!! А какая красивая сказка у Антона наклёвывалась. Вундерваффе какая-то а не лодка в рассказе. Жаль что не в жизни.
-1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.04 08:14
  • 226
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 23.04 07:09
  • 4
России нужна популяризация владения оружием - директора кластера "Вооружение" Ростеха
  • 23.04 07:06
  • 7
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
  • 23.04 07:04
  • 11
Феникс (Китай): Россия решила построить двухпалубный авианосец. Почему США отказались от такой хорошей идеи?
  • 23.04 06:17
  • 4
Российскую "Хаски" сменила "Лайка"
  • 23.04 04:56
  • 2
Глава Воронежской области назвал необходимое время на доработку самолета Ил-112В
  • 23.04 01:22
  • 1
Подводный истребитель: как СССР построил "убийцу подлодок"
  • 22.04 23:51
  • 48
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 22.04 23:20
  • 18
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 22.04 22:13
  • 2
Российские атомные корабли пойдут на утилизацию
  • 22.04 21:43
  • 3
Зеленский заявил, что по поводу возможного вступления Украины в НАТО необходимо провести референдум
  • 22.04 21:37
  • 4
"Захватим их землю": в Киеве ждут распада России
  • 22.04 21:25
  • 1
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 22.04 20:24
  • 5
В России задумались о создании атомных подлодок "Борей–К" с крылатыми ракетами
  • 22.04 19:41
  • 18
Delfi (Литва): Путин не верит, что НАТО придет на помощь Балтии