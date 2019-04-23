Подводный истребитель: как СССР построил "убийцу подлодок"

Ровно полвека назад, 22 апреля 1969 года была спущена на воду атомная подводная лодка К-64, первый корабль проекта 705 "Лира". Она стала вершиной пищевой цепочки в водном мире - как косатка. Благодаря революционным техническим решениям К-64 могла поразить любую морскую цель, ее же не мог уничтожить никто. Существовавшие тогда торпеды просто не догоняли "Альфу" - так подлодку прозвали в НАТО.

Единственным вооружением 705-го проекта были торпеды - шесть аппаратов в носу. Подлодка проектировалась для охоты за вражескими субмаринами и дуэльных ситуаций. В авиации такие машины называют истребителями. "Лира" тоже была истребителем, но подводным. Ее обтекаемый корпус - обводы рассчитывали специалисты по гидродинамике, - напоминал крупного морского хищника. Специальным постановлением Совмина проектировавшему подлодку ленинградскому СКБ-143 (ныне СПМБМ "Малахит") было разрешено отступать от норм военного кораблестроения, если оно докажет такую необходимость. Конструкторы поставленную задачу выполнили.

Ядерный реактор с металлическим теплоносителем был капризен и создавал массу проблем с поддержанием рабочей температуры, зато полный ход с места лодка развивала менее, чем за минуту. Корабль давал под водой 41 узел - 76 километров в час! - уходил от любой торпеды и нырял на 450 метров в глубину. Энергетическая установка получилась компактной и легкой, но сложность конструкции "Лиры" вошла в легенды. Виртуозные сварщики "Севмаша" гнули электроды и использовали зеркала, чтобы вести шов в мешанине трубопроводов и кабелей.

Лодка была небольшая - три тысячи тонн водоизмещения, - а экипаж по стандартам ВМФ СССР и вовсе крохотный, 31 человек. 24 офицера, 6 мичманов и единственный матрос-кок.

- Когда у пульта акустиков сидит не матрос-первогодок, а прошедший огонь, воду и медные трубы капитан третьего ранга - он обнаруживает такие цели, которые не засечет никакая электроника, - рассказывал Алексей Потехин, восемь лет командовавший одной из "Лир".

Сокращения экипажа достигли широким внедрением автоматики. К-64 стала первой подлодкой, где появились боевая информационно-управляющая система. Она следила за окружающей обстановкой и состоянием реактора, гидролокатор и вооружение работали самостоятельно, механизировали даже камбуз. Экипаж субмарины был избавлен от необходимости нести вахту в отсеках - вся информация стекалась в центральный пост, набитый индикаторами от палубы до подволока. Отсеки осматривали периодически, а боевая смена состояла всего из восьми человек.

В "Лирах" впервые появилась спасательная капсула - при аварии экипаж переходил во всплывающую рубку. Технических проблем было много, случались и ЧП, но за 20 лет эксплуатации на семи субмаринах не погиб ни один человек. Больше того - моряки любили 705-й проект, несмотря на сложность в обслуживании, тесноту и нервный характер энергетической установки. Они понимали, что в бою корабль за счет своих уникальных характеристик их спасет.

Разработанные специально для К-64 пневмогидравлические торпедные аппараты позволяли стрелять с любой глубины. Немагнитный корпус подлодки покрыли специальным материалом, гасящим сигналы сонаров. Даже будучи обнаруженной, "Лира" могла, прибавив ход или сманеврировав, уйти от атаки. А затем, развернувшись менее чем за минуту, атаковать сама.

За время службы эти подлодки попортили немало крови американским подводникам. Они выходили в район боевого дежурства подводных стратегических ракетоносцев США, находили противника и неотступно следовали за ним. Революционные агрегаты "Лиры" изрядно шумели, несмотря на все амортизаторы, и на американской подлодке знали, что они на прицеле. Но поделать ничего не могли. Дежурства там были нервные.

Антон Валагин