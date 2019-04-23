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23.04.2019
ТАСС

"Росэлектроника" разработала для европейских партнеров прибор для космических локаторов

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Астронавт Европейского космического агентства Александр Герст
Астронавт Европейского космического агентства Александр Герст.
Источник изображения: © EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

Стоимость разработки в два раза меньше, чем у зарубежных аналогов, при этом ряд технических характеристик у нее выше, сообщили в Ростехе

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) создал в интересах Европейского космического агентства (ЕКА) оборудование для космических локаторов, используемых на околоземной орбите. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Ростеха.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" создал матрицу быстродействующих переключателей с драйвером управления для Европейского космического агентства. Оборудование предназначено для использования в космических радиолокаторах на околоземной орбите", - говорится в пресс-релизе.

В госкорпорации уточнили, что стоимость разработки в два раза меньше, чем у зарубежных аналогов, при этом ряд технических характеристик у нее выше. В частности, суммарные потери прибора не превышают 0,3 дБ, а суммарные развязки (подавление сигнала между определенными входами и выходами устройства) - не меньше 60 дБ. В то же время габариты и вес оборудования меньше, чем у зарубежных аналогов.

Проектирование прибора, который способен переключаться либо на передачу, либо на прием сигнала, велось "по запросу итальянского поставщика" ЕКА.

В свою очередь, исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что "приборы с такими характеристиками будут использоваться в гражданской сфере впервые".

Оборудование было спроектировано в АО "НИИ "Феррит-Домен", которое "производит около 40% всех ферритовых изделий в России", уточнили в госкорпорации. Также предприятие поставляет продукцию в Индию, Германию, Швейцарию и другие страны.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Германия
Индия
Италия
Россия
Швейцария
Компании
ESA (ЕКА)
Ростех
Росэлектроника
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