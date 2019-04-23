"Роскосмос" вызвался помочь SpaceX в расследовании аварии Dragon-2

Специалисты "Роскосмоса" готовы помочь компании SpaceX и ее главе Илону Маску в расследовании аварии, произошедшей во время наземных испытаний системы аварийного спасения космического корабля Dragon-2. Об этом заявил глава пресс-службы корпорации Владимир Устименко.

"В случае обращения за технической консультацией к "Роскосмосу" корпорация готова оказать всестороннее содействие", — цитирует его "РИА Новости". При этом Устименко подчеркнул, что у Маска достаточно технических средств и сил для работы над ошибками.

21 апреля во время испытаний двигателей SuperDraco системы аварийного спасения корабля Dragon-2 произошел взрыв, который привел к уничтожению возвращаемого аппарата.

В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники SpaceX совместно с NASA начали расследование произошедшего.

Изначально планировалось отправить экипаж на корабле производства SpaceX в июле нынешнего года. В связи с инцидентом полет команды может быть отложен до конца 2019 года.