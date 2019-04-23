У "Роскосмоса" на "гагаринский старт" на Байконуре нет денег

"Роскосмос" законсервирует стартовую площадку на Байконуре, с которой отправился в космос Юрий Гагарин.

Как сообщил РИА Новости источник на космодроме, на ее модернизацию под новую ракету "Союз-2" пока нет средств.

"Сотрудники Центра эксплуатации №1 Космического центра "Южный", которые обслуживают стартовые площадки ракеты "Союз", начали подготовку к полному перебазированию с первой на 31-ю площадку космодрома. Это достаточно сложная задача, так как последние 20 лет именно первая площадка была базовой, где располагались администрация, службы, склады и техника. Для размещения такого большого числа специалистов и оборудования на площадке 31 недостаточно зданий и помещений", - рассказал источник.

Речь идет о перебазировании сотрудников пускового расчета - более 300 человек. Подразделение уже работает в сокращенном составе, в то время как обычная численность штата площадки - 450 человек.

Со следующего года все пуски пилотируемых кораблей будут производиться на новой ракете "Союз-2" с 31-й площадки космодрома, так как с первой площадки Байконура возможны старты только старых ракет "Союз-ФГ".

"Старт номер 1", или "Гагаринский старт" - площадка на Байконуре, с которой 12 апреля 1961 года запустили ракету "Восток" с одноименным космическим кораблем и космонавтом Юрием Гагариным.