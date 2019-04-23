В Восточном округе прошла "соколиная охота"

Победой команды Тихоокеанского флота завершился окружной этап конкурса среди расчетов комплексов беспилотной авиации "Соколиная охота", который состоялся в Хабаровском крае на полигоне "Князе-Волконский".

Второе место заняла команда Приморского объединения округа и почетное третье место у военнослужащих армейского корпуса, дислоцированного в Сахалинской области.

При выполнении конкурсных заданий расчеты БЛА "Орлан-10" и "Элерон-3" выполнили нормативы по развертыванию комплексов и запуску летательных аппаратов.

Специалисты отработали задачи по поиску как стационарных, так и подвижных объектов в установленном квадрате местности, передали координаты на пункт управления, одной из основных задач, которую решали военнослужащие была корректировка огня артиллерии. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, использовано значительное количество взрывчатых средств, имитирующих взрывы артиллерийских снарядов.

Расчеты в свою очередь определили отклонение снарядов от цели и дали поправки на пункт управления артиллерией.

Также операторы БЛА проявили свое мастерство в выполнении посадки беспилотника на точность, военнослужащие осуществили посадку летательных аппаратов в точно заданном районе в обозначенных границах, не допустив его ухода за пределы посадочной площадки.