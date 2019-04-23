США будет приветствовать любого президента Украина - главное "антироссийская политика"

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с победителем выборов президента Украины Владимиром Зеленским пообещал, что США и в дальнейшем будут поддерживать усилия Киева по восстановлению территориальной целостности, сообщил специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер на своей странице в микроблоге Твиттер.

К.Волкер, также поблагодарил действующего президента Петра Порошенко "за его мужество руководить Украиной в чрезвычайно трудное время и за его приверженность демократическим институтам, а также за принятие воли украинского народа".