США будет приветствовать любого президента Украина - главное "антироссийская политика"
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Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с победителем выборов президента Украины Владимиром Зеленским пообещал, что США и в дальнейшем будут поддерживать усилия Киева по восстановлению территориальной целостности, сообщил специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер на своей странице в микроблоге Твиттер.
К.Волкер, также поблагодарил действующего президента Петра Порошенко "за его мужество руководить Украиной в чрезвычайно трудное время и за его приверженность демократическим институтам, а также за принятие воли украинского народа".
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