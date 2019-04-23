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23.04.2019
Военно-промышленный курьер

США будет приветствовать любого президента Украина - главное "антироссийская политика"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с победителем выборов президента Украины Владимиром Зеленским пообещал, что США и в дальнейшем будут поддерживать усилия Киева по восстановлению территориальной целостности, сообщил специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер на своей странице в микроблоге Твиттер.

К.Волкер, также поблагодарил действующего президента Петра Порошенко "за его мужество руководить Украиной в чрезвычайно трудное время и за его приверженность демократическим институтам, а также за принятие воли украинского народа".

 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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