Военнослужащих Камчатки подняли по тревоге

Соединения и воинские части Тихоокеанского флота на Камчатке подняли по учебной тревоге. Получив оружие и экипировку, военнослужащие выдвинулись в районы сосредоточения.

Корабельная тральная группа проводит судна и обеспечивает их развертывание в море. Военнослужащие отряда по борьбе с диверсантами усилили контроль за надводной поверхностью. Усилена охрана береговых объектов и пирсовых зон в районах базирования надводных кораблей и подлодок, а также в местах постоянной дислокации войск.

Береговые ракетчики приступили к развертыванию техники на позициях в прибрежных районах. Расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 обеспечивают контроль за воздушной обстановкой.

- В ходе проверки военнослужащие ТОФ отработают более сотни нормативов по различным видам подготовки, в том числе действия подразделений противовоздушной обороны, ракетных береговых комплексов, истребительной и противолодочной авиации, а также подразделений морской пехоты, - сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Всего к участию в проверке привлечено более четырех тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц техники.

Юлия Гарднер