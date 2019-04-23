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23.04.2019
Военное обозрение

Выяснилась степень серьезности поломки "Цезаря Куникова"

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Большой десантный корабль "Цезарь Куников", возможно, скоро вернется в строй. Еще недавно степень серьезности поломки 30-летнего корабля была неизвестна.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно информации, распространенной пресс-службой Черноморского флота, БДК "Цезарь Куников", снятый с учений в результате неисправности системы рулевого управления, закончил ремонтные работы. Специалисты 13-го судоремонтного завода Черноморского флота выявили поломку и устранили ее.

Исправление неисправности заняло три дня. Проблема с рулем возникла у десантного корабля в минувший четверг, 18 апреля. Тогда корабль не смог самостоятельно вернуться в порт и был отбуксирован на базу в Крыму.

Экипаж большого десантного корабля (БДК) "Цезарь Куников" и специалисты ФГУП "13-й судоремонтный завод Черноморского флота" МО РФ в Севастополе устранили выявленную неисправность в системе рулевого управления корабля

- говорится в сообщении пресс-службы.

Неисправность рулевой системы оказалась незначительной, ее ремонт занял относительно непродолжительный период и был осуществлен непосредственно в пункте базирования, без перевода в доки судоремонтного предприятия. Корабль вернулся в состояние полной боевой готовности и готов к выполнению задач.

Большой десантный корабль "Цезарь Куников" был построен в Польше в 1986 году по проекту 775, и является одним из немногих кораблей российского флота, который построен за пределами бывшего СССР.

Полное водоизмещение БДК - 4080 тонн, он может перевозить до 480 тонн груза (в частности, 10 средних танков или 12 единиц бронетехники). Он является одним из кораблей российского флота, наиболее задействованных в боевых миссиях, включая "Сирийский экспресс".

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