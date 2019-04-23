России нужна популяризация владения оружием - директора кластера "Вооружение" Ростеха
Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Популяризация владения оружием в РФ позволит преодолеть падение продаж боеприпасов и стрелкового оружия, заявил индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.
"Мы считаем, что популяризации необходима. Это - моя субъективная точка зрения, я считаю, что культура обращения с оружием - это как культура обращения с автотранспортом или другим сложным видом техники. Это дает не только те навыки, которые нужны в специальных ситуациях, но и возможность гармонично развиваться. Это создает определенную культуру: человек, воспитанный на культурном обращении с оружием, он воспитан по сути. Мы поможем общественным институтам своими знаниями, навыками и определенными возможностями", - сказал С.Абрамов журналистам после совещания, посвящённого проблемам отрасли гражданского оружия.
Он отметил, что поддерживает предложения по введению начальной военной подготовки в школах.
"Эта инициатива, я знаю, в Госдуме проходит. Мы со своей стороны, конечно же, обратили бы внимание министерства просвещения на доскональное и всестороннее изучение данного вопроса. Уроки начальной военной подготовки в советское время давали очень много положительных результатов", - сказал индустриальный директор.
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России нужна популяризация владения оружиемРасскажите это семьям погибших от рук Керченского стрелка!
На государственном и местном уровнях под флагом ДОСААФ должны возрождаться стрелковые секции и клубы, открываться и реконструироваться стрельбища и тиры. Нужно возродить снайперскую школу, потерянную за последние 20 лет.
Легализация короткоствольного гражданского оружия и упрощение стстемы контроля за владение спортивным нарезным оружием для занятий по снайперской стрельбе способны очень значительно поддержать и оживить внутренний рынок оружия, патронов и сопутствующих товаров....
Это так. Только не надо забывать, во что "культура" обращения с автотранспортом обходится только нашей стране. Тысячи смертей и почти две сотни тысяч раненых. Натуральная война, блин.
должны возрождаться стрелковые секции и клубы, открываться и реконструироваться стрельбища и тиры.
тиры есть. Денег у народа на патроны и услуги тиров не у всех хватает.
Легализация короткоствольного гражданского оружия
пока "дети"-переростки не научатся кидать окурки в урну, а не их окна автомобиля, никаких короткостволов. Я бы лучше для них розги легализовал, публичные телесные наказания и труд-исправительные лагеря.
Это так. Только не надо забывать, во что "культура" обращения с автотранспортом обходится только нашей стране. Тысячи смертей и почти две сотни тысяч раненых. Натуральная война, блин.
Дак решение же на поверхности - запретить автотранспорт да и вся недолга. У нас ведь так все проблемы решаются.
Денег у народа на патроны и услуги тиров не у всех хватает.
У кого не хватает, тем и не надо.