России нужна популяризация владения оружием - директора кластера "Вооружение" Ростеха

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Популяризация владения оружием в РФ позволит преодолеть падение продаж боеприпасов и стрелкового оружия, заявил индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

"Мы считаем, что популяризации необходима. Это - моя субъективная точка зрения, я считаю, что культура обращения с оружием - это как культура обращения с автотранспортом или другим сложным видом техники. Это дает не только те навыки, которые нужны в специальных ситуациях, но и возможность гармонично развиваться. Это создает определенную культуру: человек, воспитанный на культурном обращении с оружием, он воспитан по сути. Мы поможем общественным институтам своими знаниями, навыками и определенными возможностями", - сказал С.Абрамов журналистам после совещания, посвящённого проблемам отрасли гражданского оружия.

Он отметил, что поддерживает предложения по введению начальной военной подготовки в школах.

"Эта инициатива, я знаю, в Госдуме проходит. Мы со своей стороны, конечно же, обратили бы внимание министерства просвещения на доскональное и всестороннее изучение данного вопроса. Уроки начальной военной подготовки в советское время давали очень много положительных результатов", - сказал индустриальный директор.