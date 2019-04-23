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23.04.2019
ТАСС

В Севастополе устранили неисправность, найденную на десантном корабле "Цезарь Куников"

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БДК "Цезарь Куников"
Высадка с большого десантного корабля "Цезарь Куников" десанта морской пехоты Черноморского флота России.
Источник изображения: РИА Новости / Сергей Пятаков

Корабль готов к выполнению задач

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Специалисты устранили неисправность в системе рулевого управления большого десантного корабля Черноморского флота "Цезарь Куников", сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе флота.

Неисправность была выявлена в минувший четверг после учений в Черном море. Корабль отбуксировали в пункт базирования в Крыму.

"Экипаж большого десантного корабля (БДК) "Цезарь Куников" и специалисты ФГУП "13-й судоремонтный завод Черноморского флота" МО РФ в Севастополе устранили выявленную неисправность в системе рулевого управления корабля", - говорится в сообщении.

Ремонт провели непосредственно в пункте базирования, ставить корабль в док судоремонтного предприятия не потребовалось. Как отмечается в сообщении, корабль полностью готов к выполнению задач.

"Цезарь Куников" - большой десантный корабль проекта 775, построенный в 1986 году. Его водоизмещение составляет чуть более 4 тыс. т, корабль может перевозить до 500 т техники и грузов и 225 десантников, может использоваться для постановки минных заграждений. Он вооружен двумя спаренными артиллерийскими установками АК-725 калибра 57 мм, двумя системами залпового огня А-215 "Град-М", переносными зенитными ракетными комплексами "Стрела-2".

В последние годы "Цезарь Куников" неоднократно совершал дальние походы в Тартус, доставляя грузы для российской группировки войск в Сирии.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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