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23.04.2019
Интерфакс-АВН

Около 3 тыс. российских и абхазских военных задействованы в совместных учениях

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Военнослужащие во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа. 15 сентября 2017
Военнослужащие во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа. 15 сентября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Ростов-на-дону. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии подняты по тревоге в рамках планового двустороннего командно-штабного учения, которое проводится совместно с войсками Минобороны Абхазии, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮВО.

"Впервые при проведении учения личный состав соединения разделен на две противоборствующие стороны. Подразделения противника и своих сил в течение недели будут вести условные боевые действия в горно-лесистой местности и на побережье Черного моря", - сказал собеседник агентства.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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