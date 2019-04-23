Около 3 тыс. российских и абхазских военных задействованы в совместных учениях

Ростов-на-дону. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии подняты по тревоге в рамках планового двустороннего командно-штабного учения, которое проводится совместно с войсками Минобороны Абхазии, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮВО.

"Впервые при проведении учения личный состав соединения разделен на две противоборствующие стороны. Подразделения противника и своих сил в течение недели будут вести условные боевые действия в горно-лесистой местности и на побережье Черного моря", - сказал собеседник агентства.