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23.04.2019
Военное обозрение

Названа причина консервации площадки "гагаринский старт" на Байконуре

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И снова отнюдь не позитивные новости об отечественной космической отрасли. Стало известно о принятом решении по стартовой площадке Байконура, на которой 12 апреля 1961 года своё легендарное "Поехали!" произнёс Юрий Гагарин. Выясняется, что площадку "старта номер один" решили законсервировать.

Источник изображения: topwar.ru

РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли сообщает о том, что подготовка к процессу консервации уже началась. С чем связано такое решение?

Выясняется, что Роскосмос готовит консервацию в связи с невозможностью обеспечить модернизацию площадки. Ранее предполагалось, что с площадки "гагаринского старта" в космос будут отправляться космические корабли на новых РН "Союз-2". Теперь выясняется, что возникли проблемы с финансированием модернизации площадки на космодроме Байконур под этот проект. А новые ракеты без модернизации площадка обслуживать не может. Именно это и названо в качестве причины принятого решения.

По последним данным, "гагаринский старт" будет выведен из эксплуатации Роскосмосом до конца 2019 года.

Ранее президент России подчеркнул важность развития инфраструктуры для космических пусков на территории Российской Федерации. В частности, Владимир Путин отметил необходимость создания всех необходимых условий на космодроме Восточный.

Однако проблемы с Восточным по-прежнему не решены. Многие из этих проблем так или иначе связаны с коррупционными схемами, когда деньги, выделяемые из бюджета для реализации амбициозного проекта, попросту разворовывались на этапе фирм-"прокладок", не доходя до непосредственных исполнителей программы строительства космодрома. Возбуждены десятки уголовных дел, часть денег смогли вернуть в казну, но проблемы всё ещё остаются.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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