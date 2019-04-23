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23.04.2019
Военное обозрение

Раритетные БТР-50ПК стоят на службе у морпехов Индонезии

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Корпус морской пехоты ВМФ Индонезии имеет на вооружении парк раритетных советских БТР-50. Некоторые из них "моложе" своих "собратьев". Так, 34 единицы, закупленные на Украине, относятся к модификации БТР-50ПК.

Источник изображения: topwar.ru

По данным SIPRI, они были приобретены в конце 1990-х годов у Словакии, но были импортированы через Украину. Хотя внешний вид почти не отличается от моделей БТР-50П и БТР-50ПМ, данный тип, со слов военных, обладает лучшими характеристиками. Проданные Индонезии БТР-50ПК были изготовлены в России в 1961 году. При этом, как утверждается, приобретенные машины никогда не эксплуатировались, долгое время простояв на складах.

В отличие от БТР-50П/ПМ они имеют 6 пусковых установок для дымовых гранат (по три на левой и правой стороне) и пару топливных баков в задней части техники.

В качестве оружия БТР-50ПК используют 7,62-мм пулемет ПКТ. В качестве силовой установки выступает дизельный двигатель В-6, набирающий 3000 оборотов в минуту. Запас топлива составляет 250 литров, с учетом двух канистр – еще 100 литров.

БТР-50ПК имеет длину 7,7 м, ширину 3,14 м и высоту 2,15 м. При весе в 14 тонн толщина брони достигает 1,1 см. Экипаж машины состоит из 3 чел. Численность десанта - до 16 чел.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Словакия
Украина
Продукция
БТР-50
Компании
СИПРИ
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