Найденный в туннеле в Сирии аэрофотоснимок помог военным найти танк и схрон боевиков

Танк Т-62 планируется передать на завод для восстановления

ДАМАСК, 22 апреля. /ТАСС/. Аэрофотоснимок с координатами позиций боевиков "Джейш аль-Ислам" позволила российским военным полицейским найти в Думе танк и схрон с боеприпасами. Об этом сообщил журналистам представитель военной полиции.

Город Дума в районе Восточная Гута был в апреле 2018 года освобожден от экстремистов, удерживавших его в течение семи лет. В населенном пункте осталась двухуровневая система туннелей, многие из которых до сих пор заминированы. По данным военных, при проектировании и строительстве туннелей боевикам помогали иностранные специалисты.

"В ходе патрулирования города Думы к нам обратился мирный житель. Сообщил о том, что обвалились здания. В ходе осмотра мы обнаружили туннель, в котором нашли уцелевший аэрофотоснимок с отмеченными на нем позициями группировки "Джейш аль-Ислам". Съездили на место - обнаружили танк", - рассказал журналистам представитель военной полиции.

По его словам, пушка найденного Т-62 исправна, у него сохранился боекомплект. Боевую машину планируется передать на завод для восстановления, тогда как содержимое схрона подлежит уничтожению.

Как рассказал журналистам командир группы инженерного обеспечения в Восточной Гуте бригадный генерал Маяс Махмуд Эйса, у боевиков было много как штатных, так и самодельных боеприпасов. "Например, газовые баллоны для орудий "Адского огня", - сказал он.