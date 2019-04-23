Войти
23.04.2019
ТАСС

Найденный в туннеле в Сирии аэрофотоснимок помог военным найти танк и схрон боевиков

215
0
0
Война в Сирии
Война в Сирии.
Источник изображения: topwar.ru

Танк Т-62 планируется передать на завод для восстановления

ДАМАСК, 22 апреля. /ТАСС/. Аэрофотоснимок с координатами позиций боевиков "Джейш аль-Ислам" позволила российским военным полицейским найти в Думе танк и схрон с боеприпасами. Об этом сообщил журналистам представитель военной полиции.

Город Дума в районе Восточная Гута был в апреле 2018 года освобожден от экстремистов, удерживавших его в течение семи лет. В населенном пункте осталась двухуровневая система туннелей, многие из которых до сих пор заминированы. По данным военных, при проектировании и строительстве туннелей боевикам помогали иностранные специалисты.

"В ходе патрулирования города Думы к нам обратился мирный житель. Сообщил о том, что обвалились здания. В ходе осмотра мы обнаружили туннель, в котором нашли уцелевший аэрофотоснимок с отмеченными на нем позициями группировки "Джейш аль-Ислам". Съездили на место - обнаружили танк", - рассказал журналистам представитель военной полиции.

По его словам, пушка найденного Т-62 исправна, у него сохранился боекомплект. Боевую машину планируется передать на завод для восстановления, тогда как содержимое схрона подлежит уничтожению.

Как рассказал журналистам командир группы инженерного обеспечения в Восточной Гуте бригадный генерал Маяс Махмуд Эйса, у боевиков было много как штатных, так и самодельных боеприпасов. "Например, газовые баллоны для орудий "Адского огня", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Т-62
Компании
ВПВС РФ
Похожие новости
19.02.2019
Вежливые "красные береты". Как военные полицейские России используют сирийский опыт
25.09.2017
Россия будет воевать в Сирии до полной победы
20.06.2017
Могут ли старые российские танки снова стать новыми? (The National Interest, США)
21.04.2017
Кадыров: батальон из Чечни находится в Сирии
16.01.2017
СМИ узнали об остающихся в Сирии российских средствах ПВО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.04 08:14
  • 226
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 23.04 07:09
  • 4
России нужна популяризация владения оружием - директора кластера "Вооружение" Ростеха
  • 23.04 07:06
  • 7
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
  • 23.04 07:04
  • 11
Феникс (Китай): Россия решила построить двухпалубный авианосец. Почему США отказались от такой хорошей идеи?
  • 23.04 06:17
  • 4
Российскую "Хаски" сменила "Лайка"
  • 23.04 04:56
  • 2
Глава Воронежской области назвал необходимое время на доработку самолета Ил-112В
  • 23.04 01:22
  • 1
Подводный истребитель: как СССР построил "убийцу подлодок"
  • 22.04 23:51
  • 48
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 22.04 23:20
  • 18
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 22.04 22:13
  • 2
Российские атомные корабли пойдут на утилизацию
  • 22.04 21:43
  • 3
Зеленский заявил, что по поводу возможного вступления Украины в НАТО необходимо провести референдум
  • 22.04 21:37
  • 4
"Захватим их землю": в Киеве ждут распада России
  • 22.04 21:25
  • 1
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 22.04 20:24
  • 5
В России задумались о создании атомных подлодок "Борей–К" с крылатыми ракетами
  • 22.04 19:41
  • 18
Delfi (Литва): Путин не верит, что НАТО придет на помощь Балтии