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23.04.2019
Известия.ru

"Роскосмос" опубликовал ролик с "музыкой" нейтронных звезд

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

"Роскосмос" опубликовал на YouTube видео с "музыкой" пульсаров — быстро вращающихся нейтронных звезд.

Как пояснили в госкорпорации, для того, чтобы услышать звезды, их радиосигналы перевели в звуковые волны.

"Так звучит космический "оркестр" из 26 пульсаров, которые наблюдали наши ученые в рамках проекта "Радиоастрон". Звуковой ряд создан на основе данных космического телескопа "Спектр-Р", — поясняется в подписи к видео.

Кроме того, специалисты отметили, что сигналы от пульсаров можно использовать как эталоны времени и ориентиры для спутников.

В ролике представлены звуки звезд B0329+54, B0525-21 и других.


В марте NASA записало музыку Вселенной.

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Компании
NASA
Роскосмос
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