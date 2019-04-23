"Роскосмос" опубликовал ролик с "музыкой" нейтронных звезд
Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA
"Роскосмос" опубликовал на YouTube видео с "музыкой" пульсаров — быстро вращающихся нейтронных звезд.
Как пояснили в госкорпорации, для того, чтобы услышать звезды, их радиосигналы перевели в звуковые волны.
"Так звучит космический "оркестр" из 26 пульсаров, которые наблюдали наши ученые в рамках проекта "Радиоастрон". Звуковой ряд создан на основе данных космического телескопа "Спектр-Р", — поясняется в подписи к видео.
Кроме того, специалисты отметили, что сигналы от пульсаров можно использовать как эталоны времени и ориентиры для спутников.
В ролике представлены звуки звезд B0329+54, B0525-21 и других.
В марте NASA записало музыку Вселенной.
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