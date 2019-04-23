Крупные заказы на французскую 155-мм самоходную гаубицу CAESAR

Согласно попавшему во французские СМИ производственному плану французской компании Nexter Systems (KNDS) на 2018-2028 годы, основывающемуся на наличных контрактах, этот производитель имеет крупные и до сих пор неоглашавшиеся заказы на производство 155-мм/52 самоходных гаубиц CAESAR на колесном шасси.

155-мм/52 самоходная гаубица Nexter Systems CAESAR на колесном шасси Unimog U5000 (6x6) Национальной гвардии Саудовской Аравии, март 2019 года (с) Национальная гвардия Саудовской Аравии (via Jane's)

В частности, согласно плану, Nexter с 2018 по 2024 годы должна изготовить 147 "стандартных" самоходных гаубиц CAESAR на шасси с колесной формулой 6х6 и 112 самоходных гаубиц CAESAR новой модификации на шасси с колесной формулой 8х8 (имеется в виду шасси Tatra Т815).

Из числа гаубиц CAESAR на шасси 6х6 известно, что 18 единиц заказаны Индонезией и 32 должны быть поставлены французской армии по французской программе вооружений на 2019-2025 годы. Остальные 97 гаубиц CAESAR на шасси 6х6, предположительно, заказаны Саудовской Аравией по дополнительному неафищировавшемуся контракту (по ряду источников, возможно, в целом включающему 105-106 систем). Известно, что десять САУ CAESAR были доставлены в саудовский порт Джидда в октябре 2018 года. Возможно, что заказ Саудовской Аравии включает 24 гаубицы CAESAR, изначально заказывавшиеся на саудовские средства для Ливана.

Ранее Nexter по трем контрактам уже поставила Национальной гвардии Саудовской Аравии с 2009 по 2014 годы суммарно 132 самоходные гаубицы CAESAR, выполненные на колесном шасси Unimog U5000 (6x6). Саудовская Аравия активно применяет данные САУ CAESAR в боевых действиях в Йемене.

Что касается заказов на новую версию гаубицы CAESAR на шасси Tatra Т815 с колесной формулой 8х8, то известно, что первые 15 таких установок с поставкой в 2019-2020 годах были заказаны Данией. Однако заказчик остальных 97 систем с планом поставки в 2022-2024 годах неизвестен. В печати высказывается предположение, что, возможным их заказчиком также является Саудовская Аравия - только не Национальная гвардия, а саудовские сухопутные войска.

Также в публикациях отмечается со ссылкой на неофициальные источники в Nexter, что в декабре 2018 года компания заключила необъявлявшийся крупный контракт под шифром Artis с Саудовской Аравией на поставку 105-мм буксируемых пушек 105LG и бронированных машин TITUS с колесной формулой 6х6. В плане производства Nexter числятся 118 буксируемых пушек 105LG, при этом известно, что 18 этих систем были заказаны Малайзией. Остальные 100 единиц, видимо, предназначены для Саудовской Аравии. Из 153 числящихся в плане бронированных машин TITUS, 62 единицы законтрактованы Чехией, так, что, видимо, остальная 91 машина приходятся на саудовский контракт.

Также в плане заказов упомянуты 494 бронированные машины VBCI с колесной формулой 8х8, которые, видимо, предназначены для Катара.

(c) via Jane's