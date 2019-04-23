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23.04.2019
ТАСС

В параде Победы в Белогорске впервые примут участие огнеметные системы "Солнцепек"

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ТОС-1А "Солнцепек"
ТОС-1А "Солнцепек".
Источник изображения: Минобороны РФ

Всего в мероприятии будут участвовать 25 единиц военной техники

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" впервые примут участие в параде 9 мая в Белогорске Амурской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Впервые в составе механизированной колонны, которая будет задействована в День Победы в военном параде войск Белогорского гарнизона, по главной площади города пройдет тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", поступившая на вооружение ВВО в прошлом году", - говорится в сообщении.

Всего в этом году в параде в Белогорске примут участие 25 единиц военной техники, включая бронеавтомобиль "Тигр", боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-80, пусковые установки реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", зенитные ракетные комплексы "Оса" и "Бук", самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гиацинт".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
2С3 Акация
2С5 Гиацинт
БМП-2
БТР-80
Град РСЗО
Солнцепёк
Тигр
Тигр БА
Компании
Минoбороны РФ
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