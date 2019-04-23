Судно ТОФ на учениях спасло подводников с "аварийной" субмарины

ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Экипаж спасательного судна "Игорь Белоусов" в ходе учений в заливе Петра Великого оказал помощь "аварийной" дизельной подводной лодке, лежащей на грунте на глубине 70 метров, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"Подводная лодка, находящаяся на глубине 70 метров, была обнаружена техническими средствами и предварительно осмотрена с помощью рабочего необитаемого глубоководного подводного аппарата "Пантера плюс". После этого был осуществлен спуск на воду спасательного глубоководного аппарата АС-40 проекта 18271 ("Бестер-1")", - сообщил Воскресенский.

Экипаж АС-40 подошел к субмарине и состыковался с комингс-площадкой подводной лодки. Несколько подводников перешли на борт спасательного аппарата, после чего он расстыковался с подлодкой и всплыл. На борту судна "Игорь Белоусов" медики отработали оказание первой медицинской помощи условно пострадавшим подводникам.