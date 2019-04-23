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23.04.2019
РИА Новости

Российские инспекторы посетят военный объект в Литве

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Шевроны вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Журавлев

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российская группа инспекторов посетит в среду военный объект вооруженных сил Литвы, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"В рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести 24 апреля посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Литвы", - сообщает газета со ссылкой на начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Отмечается, что инспекторы посетят военный объект Литвы в месте его обычного расположения мирного времени. Отмечается, что на брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

Уточняется, что такие посещения проводятся для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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