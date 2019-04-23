Российские инспекторы посетят военный объект в Литве
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российская группа инспекторов посетит в среду военный объект вооруженных сил Литвы, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Отмечается, что инспекторы посетят военный объект Литвы в месте его обычного расположения мирного времени. Отмечается, что на брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.
Уточняется, что такие посещения проводятся для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.
Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).
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