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23.04.2019
РИА Новости

Российский самолет выполнит наблюдательный полет над Польшей

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Самолет для аэрофотосъемки Ан-30
Самолет для аэрофотосъемки Ан-30.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российский самолёт Ан-30Б проведет наблюдательный полет над территорией Польши с 23 по 27 апреля с аэродрома в Варшаве, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"РФ планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Польши. Наблюдательный полёт над Польшей будет выполняться в период с 23 по 27 апреля с аэродрома открытого неба Варшава", - сообщает газета со ссылкой на начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Уточняется, что максимальная дальность полёта составит 1400 километров.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Польша
Россия
Продукция
Ан-30
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