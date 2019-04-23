Российский самолет выполнит наблюдательный полет над Польшей
Самолет для аэрофотосъемки Ан-30.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российский самолёт Ан-30Б проведет наблюдательный полет над территорией Польши с 23 по 27 апреля с аэродрома в Варшаве, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
"РФ планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Польши. Наблюдательный полёт над Польшей будет выполняться в период с 23 по 27 апреля с аэродрома открытого неба Варшава", - сообщает газета со ссылкой на начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Уточняется, что максимальная дальность полёта составит 1400 километров.
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