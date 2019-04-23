Учения НАТО "Морской щит": непоколебимые на юго-восточном фланге (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)

НАТО все чаще отправляет корабли в Черное море. За ними с подозрением наблюдают российские военные. Учения «Морской щит» проходят уже в пятый раз, на этот раз под руководством румынских ВМС. И хотя в документах Россия вообще не упоминается, все участники понимают, сдерживание какой стран они отрабатывают в ходе этих учений. «Франкфуртер альгемайне» публикует репортаж с борта корабля.

"Зафиксировать!" - кричит штурман, затем винты лодки погружаются в воду, и резиновая шлюпка стремительно стартует. Ветер и брызги в лицо. Внезапно из тумана появляется темный силуэт, румынский фрегат "Король Фердинанд". Шлюпка закрепляется у хвостовой части корабля. По штормтрапу мы поднимаемся на палубу под вертолетной площадкой. На табличке написано, что открытый огонь на корабле запрещен. Рядом на деревянных скамейках, на корточках сидят матросы и покуривают сигареты.

Начался последний день учений НАТО "Морской щит" под руководством румынских ВМС. Это пятые учения такого рода. В них задействованы 20 военных кораблей из шести стран альянса, в том числе фрегаты постоянного соединения НАТО, прибывшего для этих целей в Черное море. Также в маневрах участвуют румынские боевые самолеты и небольшие соединения. НАТО в общей сложности привлек 2200 солдат, которые в первую очередь должны отрабатывать ведение совместной борьбы в море. Действие таких учений вымышленное. Россия не упоминается вообще. Но в личных беседах в Бухаресте румынские министры и высокопоставленные генералы не сомневаются в том, какая страна должна сдерживаться при помощи этих учений.

В узких проходах корабля "Короля Фердинанд" царит суматоха. Матросы передвигаются по кораблю в военной форме фиолетово-синего защитного цвета. Многие находят время на то, чтобы улыбнуться друг другу, некоторые и на непродолжительный разговор. Но о вчерашнем промахе фрегата в ходе учений никто не говорит ни слова. По легенде учений, фрегат был на стороне "хороших", он должен был защищаться от вражеских лодок. По всей видимости, это ему не удалось, о чем, вероятно, свидетельствуют слова командира румынской флотилии корветов прошлой ночью. С сигаретой в руках ночью на борту ракетного катера Zborul он не скрывал своей радости. "Мы хорошенько разозлили фрегаты", - сказал Адриан Динка.

Но сегодня корабли столкнулись с другой проблемой. В общем-то, были запланированы сложные ходовые маневры. Фрегаты длиной почти 150 м должны были идти рядом друг с другом на минимальной дистанции. Из этого ничего не выходило - погода. На мостике "Короля Фердинанда" капитан Мариан Чоботару садится в кресло и надевает белый респиратор. Командира фрегата непредсказуемость моря не выводит из равновесия. Он решает преподнести своей команде в этот день другое испытание. В то время как боевая рубка с 76-мм-орудием сильно наклоняется на левый борт и берет под прицел находящийся в тумане голландский фрегат Evertsen, на правом борту десяток солдат тащат черную блестящую торпеду по палубе и грузят ее в ствол орудия. Он целится в канадский фрегат "Торонто". В ходе симуляции боя привлекается и "Король Фердинанд". Пожарная бригада в составе четырех человек со шлангами устремляется к пожару на носовом орудии и накрывает пушку водяным облаком. Затем командир прерывает учение. Чоботару снимает противогаз и выходит. С довольным видом рослый мужчина смотрит в море. Учения прошли хорошо, и его команда внесла огромный вклад.

Чоботару вступил в ряды ВМС в возрасте 18 лет. Это было время, когда Scorpions пели о ветре перемен (Wind of Changes), который сдувал один за другим коммунистические режимы в Европы, и когда политические лидеры уступили призывам к свободе на улицах - в Румынии они были уже казнены. Это было то время, когда заканчивалась Холодная война, был расформирован Варшавский договор, и НАТО погрузился в экзистенциальный кризис. В эти дни дочери Чоботару исполняется 18 лет. Если все пойдет по плану, он после недель в море сможет вовремя вернуться домой. Дочь Чаботару растет в другом мире. Тем временем, российский президент Владимир Путин назвал Румынию угрозой. Страна на юго-восточной границе альянса движется к пересечению нитей российских крылатых ракет. С хвостовой части "Короля Фердинанда" доносится гул стартующих двигателей. Вскоре после этого на низкой высоте пролетает бортовой вертолет в сторону Констанцы. В порту румынского прибрежного города и других регионов страны параллельно с "Морским щитом" проходят крупнейшие в истории НАТО медико-санитарные учения. "Король Фердинанд" также в них участвует и отправляет "раненого". Станут ли такие учения ненужными, когда поколение внуков станет совершеннолетним? Чоботару размышляет и говорит: "Я оптимист, но мы должны быть непоколебимыми".

Песня о стратегическом значении Черного моря поется румынским правительством уже давно. После вступления в 2004 году в НАТО Бухарест подчеркивает свою роль как надежного союзника в геостратегических водах - перспектива, которую тогда некоторые партнеры еще высмеивали. В то время на повестке дня в штаб-квартире альянса была борьба с Аль-Каидой* (организация, запрещенная в РФ - прим. ред.), войны в Ираке, Афганистане и тлеющие конфликты на Балканах, но не об обороне альянса. Ничего не изменилось, и когда на противоположном берегу Черного моря в 2008 году началась война в Грузии, после которой Россия значительно модернизировала свою армию и начала проводить гибридные операции, чтобы поиздеваться над своими соседями. Только когда Россия присоединила Крым в 2014 году и развязала войну на востоке Украины, НАТО испугалась.

Голландский фрегат Evertsen зашел в порт Констанцы и пришвартовался у набережной. Когда командир эскадры вместе с гостем вошли в командный пункт, все быстро закрыли свои ноутбуки. Фрегат возглавляет вторую постоянную военно-морскую группу НАТО в регионе. Кто-то чихает. "Только без эмоций", - говорит лукаво контр-адмирал Будевейн Бутс и проходит к карте морей на стене. На ней территория до Арабского полуострова. 55-летний офицер показывает на Аденский залив. Там он в 2012 году ходил на Evertsen, будучи командиром, они охотились за пиратами. На палубу тогда высадились русские. Они сотрудничали, вместе ели, смеялись и обменивались опытом. На следующий год его пригласили как почетного гостя в Санкт-Петербург. Сейчас все по-другому.

После аннексии Крыма Россия усилила свои региональные оборонные устремления. Полуостров стал настоящим авианосцем Москвы в Черном море. Количество размещенных войск и систем вооружений постоянно растет. Россия преследует цель ограничить свободу передвижения своих соседей. Как это было в ноябре прошлого года. Тогда российские пограничники открыли огонь по буксиру и двум патрульным катерам украинских ВМС, взяли их на таран и задержали украинских моряков. И на юго-восточном фланге НАТО Россия усиливает давление. При помощи современных систем противоракетной обороны С-400 российские вооруженные силы смогут взять под прицел военные самолеты НАТО над румынским побережьем. Нарушения воздушного пространства, по словам румынских пилотов, обычное дело. Кроме того, по данным румынских правительственных кругов, постоянно появляются новые сообщения о пропаганде, дезинформации и кибератаках.

Так же как и Польша, Румыния отреагировала на неоимперские настроения России сменой курса. В результате межпартийного консенсуса Румыния уже в 2015 году увеличила свой оборонный бюджет, чтобы приблизиться к требованиям НАТО по оборонным расходам в размере двух процентов ВВП страны. Каждый третий евро направляется на новые вооружения, чтобы способствовать модернизации вооруженных сил на пути от армии для иностранных операций к оборонительной армии.

Но это происходит медленно, как можно увидеть в море. "Король Фердинанд", флагманский румынский корабль, был выведен из-строя британцами и в 2003 году продан Румынии. Тогда Evertsen еще даже не был принят на вооружение. Этот фрегат больше не оборудован вертикальной внешней стеной, поэтому его тяжело заметить на радарах. Адмирал Ботс говорит, что он не может спорить с тем, что "корабли некоторых партнеров стареют". Разрыв между ними не должен стать слишком большим.

Боотс является фанатом футбольного клуба "Аякс" из Амстердама. Когда он говорит о своем соединении, то все звучит будто из уст футбольного тренера. Он сравнивает корабли с нападающими и защитниками. Он говорит о командном духе. И как положено тренеру, он рассказывает журналистам о том, как он доволен после тренировочных сборов успехами своей команды. Учения были идеальным сбором. Благодаря сплоченности, был достигнут следующий уровень. Кроме того, некоторые корабли его соединения до учений еще использовали время, чтобы пройти несколько основательных учений вместе с украинцами в Одессе и с грузинами в Поти. На вопрос, показали ли части его соединения на пути к учениям у Крыма флаг, он отвечает уклончиво. Он не может раскрывать деталей. Но морские границы уважаются.

То, что россиян может впечатлить такая демонстрация, вызывает сомнения. Военные корабли НАТО присутствуют в акватории Черного моря только 120 дней. Кроме того, военным кораблям не прибрежных стран разрешается находиться там максимум 21 день. Так было закреплено Конвенцией Монтре 1936 года. Схожие правила существуют и для действий на суше. В Основополагающем акте Россия-НАТО закреплены жесткие границы присутствия войск. Соглашение 1997 года зафиксировало, что войска НАТО не могут размещаться на постоянной основе в странах бывшего восточного блока.

Однако это не удержало альянс от того, чтобы разместить в балтийских странах и Польше в прошлые годы по одному многонациональному батальону на ротационной основе. Румыны с завистью смотрят на северо-восточный фланг и чувствуют себя обделенными. При этом нельзя сказать, что НАТО бездействует. Альянс поддерживает Румынию при патрулировании воздушного пространства. Многонациональная бригада размещена в Крайове - также на ротационной основе. А в Девеселу была создана часть "противоракетного зонтика" НАТО.

Дочь Боотса не относится с пониманием

Но для румын этого недостаточно. По информации в американских кругах, в бухарестском правительстве уже слышны голоса, которые требуют выделения многонационального корпуса для юго-восточного фланга по примеру Балтии и Польши. Тем самым возникли бы соединения от 25 до 50 тыс. солдат. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил в начале апреля на мероприятии по случаю 70-летия альянса в Вашингтоне, что НАТО будет сильнее поддерживать регион. Детали он раскрывать не стал. До встречи министров обороны стран-членов НАТО в июне в Брюсселе все останется на этом уровне.

Когда адмирал Боотс покинет корабль в Стамбуле, его, как и его румынского коллегу с "Короля Фердинанда", встретит семья. Его сыну и дочери 19 и 21 год. В основном, со старшей он постоянно ведет дискуссии. Она не относится с пониманием к тому, что отношения между Россией и НАТО снова, словно в Холодной войне. Она в восторге от климатических активистов во главе с Гретой Тунберг и считает, что человечество должно сконцентрироваться на других проблемах. Адмирал может понять, почему его дочь так считает. Но в его миссии это ничего не изменит. Боотс будет и дальше заботиться о том, чтобы его дочь могла самостоятельно размышлять. И стойко держаться, пока это будет необходимо.

Лоренц Хемикер (Lorenz Hemicker)

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