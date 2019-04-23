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23.04.2019
ТАСС

Разработчик "Луны-25" заявил, что санкции Запада минимально влияют на создание аппарата

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"Луна-Глоб"
"Луна-Глоб".
Источник изображения: Изображение: НПО имени Лавочкина

В НПО им. Лавочкина отметили, что доля иностранных комплектующих в составе служебной аппаратуры не превышает 40%

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Западные санкции оказывают незначительное влияние на создание аппарата "Луна-25" (проект "Луна-Глоб"), доля иностранных комплектующих не превышает 40%, сообщил ТАСС представитель НПО им. С. А. Лавочкина (предприятие - разработчик лунных аппаратов).

"Западные санкции в отношении поставок электроники оказывают минимальное влияние на изготовление космического аппарата "Луна-25" по причине использования преимущественно отечественной элементной базы. Доля иностранных комплектующих в составе служебной аппаратуры аппарата "Луна-25" не превышает 40%", - сказал собеседник агентства.

Цель проекта "Луна-25" - запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Российская академия наук считает 2021 год оптимальным временем для реализации проекта.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
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Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
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