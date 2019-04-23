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23.04.2019
Военно-промышленный курьер

Россия отказывается слушать лекции США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия больше не намерена ходить на заседания Совета Россия - НАТО и будет участвовать в них только на уровне военных.

Об этом в интервью телеканалу "Звезда" заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Если Вашингтон хочет всерьез разговаривать, надо собирать Совет Россия - НАТО на уровне военных", - отметил он.

Такое решение, по словам Сергея Лаврова, обусловлено тем, что Москва не собирается больше "слушать лекции" США по поводу Украины и других вопросов.

"Россия индивидуально ведет нормальный разговор с каждой европейской страной. Но в диалоге с НАТО - испытывает проблемы. Американцы там взяли моду созывать заседания Совета Россия - НАТО исключительно для того, чтобы читать нам лекции по Украине и каким-то другим вопросам, критиковать нас за якобы нарушение и развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности… Мы на такие мероприятия ходить больше не будем".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
РСМД
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