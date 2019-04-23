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23.04.2019
bmpd.livejournal.com

Очередные разработки иранского военно-промышленного комплекса

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Очередные разработки организации джихада самообеспечения сухопутных войск иранской Армии

По традиции, по случаю Дня Армии Организация джихада исследования и самообеспечения сухопутных войск иранской армии представила свои разработки. Напомню, что хотя львиная часть иранских предприятий ВПК объединены в крупные отраслевые структуры (Организация оборонной промышленности, Организация аэрокомической промышленности, Организация авиационной промышленности, Организация морской промышленности и Электронная промышленность Ирана), находящиеся под контролем Министерства обороны и материально-технического обеспечения ВС Ирана, виды войск Армии и КСИР имеют свои собственные небольшие научно-исследовательские и производственные мощности в виде Организаций джихада исследования и самообеспечения.

Организация джихада исследования и самообеспечения сухопутных войск иранской армии можно сказать печально знаменита тем, что опираясь на имеющиеся в ее распоряжении армейские ремонтные заводы на протяжении многих лет регулярно выдавала множество сырых проектов, из которых подавляющая часть так и оставалась на уровне прототипов. Но произошедшее в последние годы обновление армейского командования по-моему стало постепенно благотворно сказываться и на эту организацию, хотя посмотрим как дальше будет.

По крайней мере в этот раз, преобладало то что действительно нужно и что армейские предприятия могут выпускать своими силами. Также были показаны и различные старые проекты.

Основное внимание было уделено средствам борьбы с небольшими радиоупаравляемыми квадрокоптерами и пр. дронами, от дронобоев до установок по запуску сетей для поимки дронов, которые могут устанавливаться на собственные коптеры и в виде насадок на автоматы и ПЗРК.

Военные получили первую партию ранее демонстрировавшихся дронобоев

Новая партия БПЛА для ручного запуска

А это датчики предупреждения о лазерном облучении в вариантах для снаряжения на касках и технике

Ну а это разные известные проекты, включая три разных прототипа танков Zolfaghar. Данный проект вполне можно назвать символом долгостроев Организации джихада исследования и самообеспечения сухопутных войск иранской армии. Они взялись за силшком амбициозный проект не имея для этого досточных финансовых ресурсов и научно-производственного потенциала.

Фотографии иранских новостных агентств и сайтов

https://www.farsnews.com/photo/13980131000596/رونمایی-ازدستاوردهای-جدید-دفاعی-نیروی-زمینی-ارتش-

https://www.mizanonline.com/fa/news/511390/مراسم-رونمایی-از-دستاورد‌های-جدید-نیروی-زمینی-ارتش

http://defapress.ir/fa/news/342892/تصاویر-مراسم-رونمایی-از-جدیدترین-دستاوردهای-دفاعی-نیروی-زمینی-ارتش

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Проекты
БПЛА
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