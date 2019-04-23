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23.04.2019
Военно-промышленный курьер

Т-34 – танк номер "Один" всех времен и народов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Не за горами традиционный парад, посвященный Дню Победы – 9 мая. В этот день по улицам многих городов России проедет легендарный танк Т-34.

Телеканал CNN неслучайно напомнил, что недавно Лаос передал России танки эпохи Второй мировой войны – Т-34. Танк, который во всем мире считают "звездой" танкостроения. И их на разных континентах осталось еще немало.

До недавнего времени Т-34 проходили действительную военную службу в лаосских вооруженных силах. И это почти через 80 лет после первого появления легендарного танка с рядах вооруженных сил СССР в 1940 году. Т-34 был основным и массовым боевым танком Советского Союза в годы Второй мировой войны. Служил он и после.

"Ни один танк не повлиял на исход Второй мировой войны так, как советская серия средних танков Т-34", - цитирует канал сайт militaryfactory.com. Эксперты портала также напоминают, что "около 57 тыс танков были построены в течение войны, и это число было настолько велико, что наличие такого количества бронетехники, безусловно, сыграло на руку Советам". 

"Ведь Т-34 могли, буквально, "ходить" по вражеским окопам", - с восторгом пишет militaryfactory.com.

Американский автор напоминает, что производство Т-34 продолжилось и в годы холодной войны. Всего за все время существования этого "чуда" бронетехники было выпущено более 80 тыс единиц Т-34. Тысячи были экспортированы и воевали во многих точках мира.

И хотя с тех пор Советский Союз, а затем и Россия, производили более современные танки, Т-34 навечно остались в сердцах россиян. Может быть поэтому, отмечает автор, "русские, кажется, разыскивают их по всему миру".

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Страны
Лаос
Россия
США
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