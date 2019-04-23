В России появятся подлодки "Борей" с крылатыми ракетами

Пока на "Севмаше" готовят к спуску на воду атомную подлодку-носитель специального назначения "Белгород", в медийном пространстве появилась новость о возможном строительстве на этой же верфи в Северодвинске еще двух подводных ракетоносцев серии "Борей" - в дополнение к трем уже переданным флоту и еще пяти, которые строятся и проходят испытания.

Речь, если верить источнику ТАСС в руководстве российского ОПК, идет о том, чтобы к восьми подводным крейсерам семейства "Борей" с межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", которые созданы и создаются по ранее утвержденной программе вооружений, добавить еще два - девятый и десятый. Но уже не с баллистическими, а с крылатыми ракетами.

Как вариант - с "Калибром". Или с гиперзвуковым "Цирконом" разработки НПО машиностроения, что в подмосковном Реутово. К слову сказать, именно их крылатые ракеты "Гранит" еще советской разработки стоят на подводных лодках проекта 949А "Антей" (к ним принадлежал и погибший "Курск"). А новыми ракетами "Оникс" того же реутовского НПО вооружены многоцелевые АПЛ четвертого поколения "Ясень" и "Ясень-М". По словам источника ТАСС, "военное ведомство рассматривает возможность создания еще двух "Бореев", но не с баллистическими, а с крылатыми ракетами большой дальности". И если решение будет принято, то эти подлодки будут строиться по новому проекту "Борей-К", со сдачей заказчику после 2027 года.

Такая утечка симптоматично совпала с заявлением, пусть и немногословным, руководителя ЦКБ "Рубин" Игоря Вильнита. Глава конструкторского бюро заявил известному информагентству буквально следующее: в дополнение к тем АПЛ, что заложены и строятся на "Севмаше" по модернизированному проекту "Борей-А", еще такие же "больше закладываться не будут". И тогда же дал понять, что в дальнейшем будут закладываться подлодки более совершенных проектов.

Александр Емельяненков