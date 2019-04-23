Войти
23.04.2019
Российская газета

В России появятся подлодки "Борей" с крылатыми ракетами

301
0
+2
АПЛ Белгород
АПЛ проекта 09852 «Белгород».
Источник изображения: ТАСС/Андрей Лузик

Пока на "Севмаше" готовят к спуску на воду атомную подлодку-носитель специального назначения "Белгород", в медийном пространстве появилась новость о возможном строительстве на этой же верфи в Северодвинске еще двух подводных ракетоносцев серии "Борей" - в дополнение к трем уже переданным флоту и еще пяти, которые строятся и проходят испытания.

Речь, если верить источнику ТАСС в руководстве российского ОПК, идет о том, чтобы к восьми подводным крейсерам семейства "Борей" с межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", которые созданы и создаются по ранее утвержденной программе вооружений, добавить еще два - девятый и десятый. Но уже не с баллистическими, а с крылатыми ракетами.

Как вариант - с "Калибром". Или с гиперзвуковым "Цирконом" разработки НПО машиностроения, что в подмосковном Реутово. К слову сказать, именно их крылатые ракеты "Гранит" еще советской разработки стоят на подводных лодках проекта 949А "Антей" (к ним принадлежал и погибший "Курск"). А новыми ракетами "Оникс" того же реутовского НПО вооружены многоцелевые АПЛ четвертого поколения "Ясень" и "Ясень-М". По словам источника ТАСС, "военное ведомство рассматривает возможность создания еще двух "Бореев", но не с баллистическими, а с крылатыми ракетами большой дальности". И если решение будет принято, то эти подлодки будут строиться по новому проекту "Борей-К", со сдачей заказчику после 2027 года.

Такая утечка симптоматично совпала с заявлением, пусть и немногословным, руководителя ЦКБ "Рубин" Игоря Вильнита. Глава конструкторского бюро заявил известному информагентству буквально следующее: в дополнение к тем АПЛ, что заложены и строятся на "Севмаше" по модернизированному проекту "Борей-А", еще такие же "больше закладываться не будут". И тогда же дал понять, что в дальнейшем будут закладываться подлодки более совершенных проектов.


Александр Емельяненков

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Гранит
П-800 Оникс
Компании
НПО машиностроения
Севмаш
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
885 Ясень
949А Антей
955 Борей
ГЗЛА
Похожие новости
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
21.12.2017
Обойма с "Цирконами": зачем России атомная подлодка пятого поколения
20.03.2017
Подводная мощь: ВМФ ожидает масштабное пополнение сил к годовщине
05.12.2011
Андрей Дьячков в интервью «РИА Новости» рассказал об основных программах «Севмаша» в рамках модернизации ВМФ РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.04 08:14
  • 226
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 23.04 07:09
  • 4
России нужна популяризация владения оружием - директора кластера "Вооружение" Ростеха
  • 23.04 07:06
  • 7
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
  • 23.04 07:04
  • 11
Феникс (Китай): Россия решила построить двухпалубный авианосец. Почему США отказались от такой хорошей идеи?
  • 23.04 06:17
  • 4
Российскую "Хаски" сменила "Лайка"
  • 23.04 04:56
  • 2
Глава Воронежской области назвал необходимое время на доработку самолета Ил-112В
  • 23.04 01:22
  • 1
Подводный истребитель: как СССР построил "убийцу подлодок"
  • 22.04 23:51
  • 48
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 22.04 23:20
  • 18
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 22.04 22:13
  • 2
Российские атомные корабли пойдут на утилизацию
  • 22.04 21:43
  • 3
Зеленский заявил, что по поводу возможного вступления Украины в НАТО необходимо провести референдум
  • 22.04 21:37
  • 4
"Захватим их землю": в Киеве ждут распада России
  • 22.04 21:25
  • 1
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 22.04 20:24
  • 5
В России задумались о создании атомных подлодок "Борей–К" с крылатыми ракетами
  • 22.04 19:41
  • 18
Delfi (Литва): Путин не верит, что НАТО придет на помощь Балтии