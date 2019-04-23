Казачий кадетский корпус открыли в станице Бриньковская на Кубани после реконструкции

Генпрокурор России Юрий Чайка отметил, что "этот комплекс сочетает высокотехнологичность и приверженность традициям"

КРАСНОДАР, 21 апреля. /ТАСС/. Казачий кадетский корпус, в котором будут обучаться 125 воспитанников, открыли в станице Бриньковская на Кубани после реконструкции. Он носит имя деда генпрокурора РФ Юрия Чайки - Михаила Чайки, сотника, георгиевского кавалера, погибшего в годы Гражданской войны.

"Казачий кадетский корпус носит имя моего деда Михаила Яковлевича Чайки, георгиевского кавалера, сотника, командира конной сотни. Для нашей семьи было сложно смотреть, в каких условиях обучаются детишки, которые на мой взгляд заслужили гораздо лучшего будущего", - сказал Юрий Чайка на торжественной церемонии открытия.

"Открывая новое здание казачьего кадетского корпуса мы даем дорогу в жизнь его будущим воспитанникам. От того, какое воспитание они получат, какие зерна добра, справедливости и мужества в них будут заложены, зависит не только их собственное будущее, но и будущее нашей страны. Я считаю, что строительство Бриньковского казачьего кадетского корпуса имени сотника Михаила Яковлевича Чайки является уникальным проектом. Этот комплекс сочетает высокотехнологичность и приверженность традициям", - отметил он.

В церемонии открытия также приняли участие сын генпрокурора Игорь Чайка, руководящий Фондом имени сотника Михаила Чайки, первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, прокурор Белоруссии Александр Конюк, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, вице-губернатор региона, атаман кубанского казачьего войска Николай Долуда, руководство администрации Приморско-Ахтарского района.

Перед началом церемонии они посетили храм в станице Бриньковская, возложили цветы к памятнику казакам, а также к бюсту сотника Михаила Чайки. Юрий Чайка передал директору казачьего корпуса Анатолию Каражову икону, после чего состоялось освящение здания корпуса.

О реконструкции

Реконструкция казачьего кадетского корпуса, который существовал в станице более 10 лет, велась за счет средств благотворительного Фонда содействия развитию казачьей станицы Бриньковская, учрежденного правнуком Михаила Чайки, бизнесменом Игорем Чайкой.

По его словам, к началу реконструкции, которая началась в 2017 году, около 80% материально-технической базы корпуса находилось в изношенном состоянии. По данным Игоря Чайки, объем финансирования реконструкции составил порядка 500 млн рублей.

Игорь Чайка также добавил, что Фонд планирует ежегодно выделять средства на развитие станицы Бриньковская. "Фонд ежегодно будет выделять 30 млн рублей на развитие станицы Бриньковская. С ее главой нам предстоит обсудить, что для людей будет наиболее приоритетно, это может быть приобретение машин скорой помощи, ремонт фельдшерско-акушерского пункта, строительство детских площадок. Люди скажут, что им нужно и мы каждый год будем это делать", - отметил Игорь Чайка.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка родом из станицы Бриньковская и является ее почетным жителем. В 2015 году, в год 200-летия станицы, там открыли памятник кубанским казакам, автором скульптурной композиции стал Зураб Церетели.