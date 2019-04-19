Названы расходы на ремонт USS Fitzgerald после столкновения с контейнеровозом

Американский эсминец, столкнувшийся с торговым судном в 2017 году, заканчивает ремонт.

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После более чем годового ремонта ракетный эсминец USS Fitzgerald (DDG-62) покинул сухой док на судостроительном заводе Ingalls в Паскагуле. Эсминец был сильно поврежден 17 июня 2017 года в результате столкновения с торговым судном у берегов Японии, в результате которого погибли семь моряков.

Торговый корабль ACX Crystal пробил дыру по правому борту эсминца ниже ватерлинии. Нос торгового судна разбил надстройку "Фицджеральда". Последующее затопление палубы нанесло значительный ущерб электрическим системам. Ремонт вышел крайне дорогостоящим.

Ремонтные работы варьируются от частичного до полного восстановления затронутых помещений. Пришлось менять часть оборудования, в частности, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронной борьбы. В связи с масштабами и сложностью реставрационно-ремонтных работ было решено воспользоваться ситуацией и провести модернизацию корабля

- говорится в заявлении командования ВМС.

После столкновения корабль своим ходом вернулся в Японию. По итогам обследования в ВМС США приняли решение перебросить корабль в Паскагулу (штат Миссисипи) на период интенсивного ремонта, чтобы восстановить разрушенные части эсминца и заменить поврежденные компоненты. Корабль прибыл в док в январе 2018 года.

По приблизительной оценке, сделанной в конце 2017 года, общая стоимость ремонта эсминца составила около 327 миллионов долларов.

Ремонтные работы были очень сложны. Но благодаря слаженности команды корабль возвращается в строй более боеспособной единицей, чем был до аварии

- сказал контр-адмирал Джим Дауни.

Случай столкновения с гражданским судном не единичный в американском флоте.

Корабль ВМС США USS John S. McCain (DDG-62), пострадавший в результате аналогичного столкновения (в результате этой катастрофы 20 августа 2017 года погибли 10 моряков), проходит ремонт в Японии.

USS Fitzgerald является эскадренным миноносцем с управляемым ракетным оружием типа "Арли Бёрк". Эсминцы этого класса способны выполнять широкий спектр задач благодаря своему мощному вооружению, управляемому единой боевой системой "Иджис".