Путин и глава Эстонии обсудили опасения Таллина в сфере безопасности
Владимир Путин и президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи. 18 апреля 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович
НОВОСИБИРСК, 18 апр - РИА Новости. Лидеры РФ и Эстонии Владимир Путин и Керсти Кальюлайд обсудили опасения Таллина в сфере безопасности, они абсолютно безосновательны и искусно подогреваются НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путин в четверг провел переговоры с главой Эстонии в Кремле.
"Упомянули о НАТО, опасениях Эстонии и ряда других стран Прибалтики по безопасности, но убеждены в том, что они абсолютно безосновательны. Они искусно подогреваются со стороны натовских военачальников и заокеанских политиков", - сказал он в интервью программе "Время" на Первом канале.
"Россия никогда не представляла и не представляет угрозу никому из своих соседей", - добавил Песков.
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