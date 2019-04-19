Путин и глава Эстонии обсудили опасения Таллина в сфере безопасности

Владимир Путин и президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи. 18 апреля 2019.

НОВОСИБИРСК, 18 апр - РИА Новости. Лидеры РФ и Эстонии Владимир Путин и Керсти Кальюлайд обсудили опасения Таллина в сфере безопасности, они абсолютно безосновательны и искусно подогреваются НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Путин в четверг провел переговоры с главой Эстонии в Кремле.

"Упомянули о НАТО, опасениях Эстонии и ряда других стран Прибалтики по безопасности, но убеждены в том, что они абсолютно безосновательны. Они искусно подогреваются со стороны натовских военачальников и заокеанских политиков", - сказал он в интервью программе "Время" на Первом канале.

"Россия никогда не представляла и не представляет угрозу никому из своих соседей", - добавил Песков.