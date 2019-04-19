JLTV поборется с танками

Американские армейские внедорожники смогут бороться с танками. Вчера, 17 апреля, портал defence-blog.com сообщил о том, что в рамках выставки BUC2019 компания Oshkosh презентовала машину JLTV, вооружённую ПТРК Javelin.

JLTV презентовался с дистанционно управляемым боевым модулем LW30, основу которого составляет 30-мм скорострельная пушка M230LF. Ранее разработчики этого модуля указывали, что он способен поддерживать 2-3 вида вооружений, которыми оператор может управлять дистанционно в рамках единого интерфейса. Теперь стало известно о том, что LW30 совместим даже с передовым американским ПТРК.

Бронемашина JLTV с ПТРК Javelin. Источник изображения: defence-blog.com

Автомобиль L-ATV (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle, лёгкий боевой тактический внедорожник) был разработан компанией Oshkosh Defense в 2011 году на базе внедорожника Oshkosh M-ATV класса MRAP (mine resistant ambush protected, защищённый от подрыва и атак из засад). Позже производитель адаптировал машину к условиям тендера Joint Light Tactical Vehicles (JLTV), организованного Минобороны США для замены морально устаревающих Humvee. В августе 2015 года компания Oshkosh Defense выиграла тендер на замену бронеавтомобилей в американской армии, а в сентябре 2016 года стартовало серийное производство новых машин.

Американский FGM-148 Javelin был принят на вооружение американской армии в 1996 году и с тех пор постоянно модернизируется. Javelin стал первым серийным ПТРК третьего поколения. Он способен атаковать цель сверху, поражая её в наименее защищённую часть — крышу.