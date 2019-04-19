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19.04.2019
Российская газета

Спецназовцы ЦВО совершили тысячу прыжков с предельных высот

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Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

Спецназовцы подразделения, дислоцированного в Самарской области, совершили более тысячи прыжков с парашютом с предельных высот. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Десантирование на полигоне Новая Бинарадка прошло в рамках итоговой проверки за зимний период обучения военнослужащих. Спецназовцы прыгали из вертолетов Ми-8 с высоты четыре тысячи метров. Это предельный "потолок" для парашютной подготовки. Армейцы использовали парашюты "Арбалет-1" и "Арбалет-2", их отличная маневренность позволяет приземлиться на ограниченную площадь даже в сложных метеоусловиях.

После прыжка спецназовцы объединялись в группы и совершали 20-ти километровый марш. Затем они отрабатывали контрольные стрельбы, а также устраивали засады, налеты, захват и уничтожение диверсантов условного противника.

В учениях участвовали в том числе и новые бронеавтомобили "Тайфун-К" и "Тигр-М СпН", на которых военнослужащие осуществляли противодиверсионные маневры. В целом к проверке привлекли более 1,5 тысяч спецназовцев и свыше 300 единиц военной техники.


Анна Шепелева (Самара)

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Продукция
Арбалет-2
Ми-8
Тайфун-К
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Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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