Спецназовцы ЦВО совершили тысячу прыжков с предельных высот

Спецназовцы подразделения, дислоцированного в Самарской области, совершили более тысячи прыжков с парашютом с предельных высот. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Десантирование на полигоне Новая Бинарадка прошло в рамках итоговой проверки за зимний период обучения военнослужащих. Спецназовцы прыгали из вертолетов Ми-8 с высоты четыре тысячи метров. Это предельный "потолок" для парашютной подготовки. Армейцы использовали парашюты "Арбалет-1" и "Арбалет-2", их отличная маневренность позволяет приземлиться на ограниченную площадь даже в сложных метеоусловиях.

После прыжка спецназовцы объединялись в группы и совершали 20-ти километровый марш. Затем они отрабатывали контрольные стрельбы, а также устраивали засады, налеты, захват и уничтожение диверсантов условного противника.

В учениях участвовали в том числе и новые бронеавтомобили "Тайфун-К" и "Тигр-М СпН", на которых военнослужащие осуществляли противодиверсионные маневры. В целом к проверке привлекли более 1,5 тысяч спецназовцев и свыше 300 единиц военной техники.

Анна Шепелева (Самара)