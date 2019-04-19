Минобороны РФ получило большую партию РЗСО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"

Российская оружейная компания "Мотовилихинские заводы", являющаяся производителем ракетных систем залпового огня, поставила Минобороны РФ партию новых РСЗО "Торнадо", сообщается на сайте предприятия.

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Согласно распространенному сообщению, в рамках выполнения гособоронзаказа ПАО "Мотовилихинские заводы" поставило в подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России партию из нескольких десятков боевых и транспортно-заряжающих машин из состава комплекса РСЗО "Торнадо-С" и "Торнадо-Г".

Отмечается, что обязательства по поставкам "Торнадо-С" уже выполнены в полном объеме, и боевые машины, оборудованные этими комплексами, уже отправлены в воинские части. В свою очередь РСЗО "Торнадо-Г" отгружена только первая партия по трехлетнему контракту на их поставку.

300-мм дальнобойная система "Торнадо-С" является модифицированной версией РСЗО "Смерч". Ведет огонь на дальности до 120 км и накрывает площадь, превышающую 60 Га. Может вести стрельбу одиночными реактивными снарядами или полным залпом из 12 направляющих.

122-мм РСЗО "Торнадо-Г" – модернизированная версия установок "Град". Особенностью является повышенная эффективность стрельбы, более мощные боеприпасы, наличие автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации. Принята на вооружение в 2014 году.