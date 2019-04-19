Визит министра обороны Венесуэлы в Москву ожидается в конце апреля - посольство

Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, как ожидается, посетит Москву в рамках Международной конференции по безопасности, которая пройдёт в российской столице в конце апреля, заявил в четверг посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.