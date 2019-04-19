Визит министра обороны Венесуэлы в Москву ожидается в конце апреля - посольство
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес с пусковой установкой российского переносного зенитного ракетного комплекса 9К338 "Игла-С". Каракас, 14.03.2015.
Источник изображения: Juan Barreto / AFP
Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, как ожидается, посетит Москву в рамках Международной конференции по безопасности, которая пройдёт в российской столице в конце апреля, заявил в четверг посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.
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