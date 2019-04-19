Штурмовую авиацию ЮВО в Ставропольском крае пополнили четыре Су-25СМ3 "Суперграч"

ЦАМТО, 18 апреля. Штурмовую авиацию Южного военного округа (ЮВО) пополнили четыре глубокомодернизированных штурмовика Су-25СМ3. Самолеты прибыли в одну из авиационных частей 4-й армии ВВС и ПВО, базирующуюся в Ставропольском крае, преодолев более 800 км.

Усовершенствованный Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять пуск ракет или сброс авиабомб, даже находясь на значительном удалении от заданной цели, или из-за облаков. Все, что требуется летчику – точные координаты объекта.

Представителями инженерно-технических служб авиационной части проверена готовность всех агрегатов и механизмов Су-25СМ3 к эксплуатации в заданных режимах.

До конца текущего года в авиачасть ЮВО в Ставропольском крае планируется еще одна поставка модернизированных штурмовиков Су-25СМ3, сообщает пресс-служба Южного военного округа.