Видео: какие предметы экипировки могут остановить пулю МР-40

Видеоролик, подготовленный "Калашников.Медиа", наглядно демонстрирует способности немецкого пистолета-пулемета MP-40. Что могло спасти советского солдата от его пули - саперная лопата, пряжка ремня или фляга?

Технический консультант Концерна Владимир Онокой решил проверить распространенные убеждения относительно способности экипировки остановить немецкие пули и спасти жизнь солдату. Выбор пал на легендарный немецкий пистолет-пулемет. За годы войны было изготовлено свыше миллиона MP-40.

Стрельба велась с дистанции 50 метров. "Патроны у него достаточно слабые, и если он пробьет все эти предметы, значит они точно не могли защитить от всего остального немецкого оружия", - подчеркнул эксперт.

В итоге пряжка ремня, на которую Владимир Онокой, по его признанию, возлагал главные надежды, пулю остановить не смогла. Фляжку патрон также пробил насквозь. А вот обычная малая пехотная лопата эксперта удивила: при двух попаданиях пуля не смогла пробить ее.

- Миф о том, что предметы снаряжения могут остановить пулю - вовсе не миф. Из трех претендентов на импровизированную бронеплиту сегодня победила лопата, - резюмировал эксперт.

Майя Бирюкова