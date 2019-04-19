Войти
19.04.2019
Российская газета

Видео: какие предметы экипировки могут остановить пулю МР-40

97
0
0
Источник изображения: rg.ru

Видеоролик, подготовленный "Калашников.Медиа", наглядно демонстрирует способности немецкого пистолета-пулемета MP-40. Что могло спасти советского солдата от его пули - саперная лопата, пряжка ремня или фляга?



Технический консультант Концерна Владимир Онокой решил проверить распространенные убеждения относительно способности экипировки остановить немецкие пули и спасти жизнь солдату. Выбор пал на легендарный немецкий пистолет-пулемет. За годы войны было изготовлено свыше миллиона MP-40.

Стрельба велась с дистанции 50 метров. "Патроны у него достаточно слабые, и если он пробьет все эти предметы, значит они точно не могли защитить от всего остального немецкого оружия", - подчеркнул эксперт.

В итоге пряжка ремня, на которую Владимир Онокой, по его признанию, возлагал главные надежды, пулю остановить не смогла. Фляжку патрон также пробил насквозь. А вот обычная малая пехотная лопата эксперта удивила: при двух попаданиях пуля не смогла пробить ее.

- Миф о том, что предметы снаряжения могут остановить пулю - вовсе не миф. Из трех претендентов на импровизированную бронеплиту сегодня победила лопата, - резюмировал эксперт.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Похожие новости
14.07.2017
Батьке понадобился свой "Искандер"
10.07.2017
ФГУП "ЦАГИ" на авиасалоне в Ле Бурже
04.06.2014
Малотоннажный, но важный
29.05.2014
В перспективе России понадобятся и Луна, и Марс
05.03.2011
"Мистраль" пошел на взлет
28.02.2011
Две военных пятилетки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.04 01:36
  • 1
Суд Волгограда не признал службу в ДНР военной
  • 19.04 00:19
  • 1
Новых закладок атомных подводных ракетоносцев "Борей-А" не планируется
  • 18.04 23:42
  • 98
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 23:37
  • 32
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 23:27
  • 3
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 18.04 23:01
  • 16
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 18.04 22:09
  • 1
Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за "дырки" на МКС
  • 18.04 22:01
  • 1
Украина: отмахнуться не удастся
  • 18.04 21:52
  • 1
В СКБ "Турбина" похищено более 200 млн рублей
  • 18.04 21:47
  • 1
Доля товаров гражданского назначения в ОПК превысила 20%, заявил Медведев
  • 18.04 21:46
  • 3
Медведев: заказы из сотни стран на российское вооружение составляют $54,5 млрд
  • 18.04 21:24
  • 2
Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну
  • 18.04 21:12
  • 2
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 18.04 21:05
  • 5
Раскрыты возможности С-350
  • 18.04 21:03
  • 52
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т