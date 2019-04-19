Богатый выбор: какие альтернативы F-35 могут заинтересовать Турцию

Отказ США от поставки истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Турции подталкивает Анкару к поиску альтернатив.

На прошлой неделе глава турецкого министерства обороны Мевлют Чавушоглу заявил: "Есть F-35, но есть и самолеты российского производства. Если мы не сможем купить F-35, Турция будет покупать аналогичные самолеты у других стран. И это будет продолжаться до тех пор, пока мы не начнем производить собственные машины пятого поколения". Турция разрабатывает собственный истребитель в рамках программы TF-X. Изначально предполагалось, что новые самолеты станут дополнением к американским F-35. Многие эксперты считают, что, учитывая чрезвычайно малый опыт Турции в сфере авиации, эта программа слишком амбициозна, и разрабатывающийся самолет не сможет тягаться даже теми американскими, российскими и китайскими истребителями, которые относят к поколению "4++".

Маловероятно, что турецкий истребитель сможет заменить передовой F-35, в разработку которого были вложены средства, примерно эквивалентные военному бюджету Турции за 30 лет. Однако самолеты пятого поколения можно купить у России или Китая. Выбор зависит в первую очередь от того, какую роль отводят новому истребителю в ВВС Турции, пишет Military Watch Magazine. К примеру, Су-57 сильно отличается от F-35, хотя обе машины - это самолеты пятого поколения.

F-35 был спроектирован как легкая одномоторная многоцелевая платформа, его возможности в воздушном бою ограничены низкой скоростью, недостаточной маневренностью и небольшой полезной нагрузкой. Тяжелый двухмоторный Су-57, в отличие от него, ближе к американскому F-22 Raptor - мощному и маневренному истребителю завоевания превосходства в воздухе, несущему большое количество ракет "воздух-воздух".

Покупка Су-57 сделает Турцию обладателем самого современного и мощного истребителя в Европе и на Ближнем Востоке. По крайней мере до тех пор, пока США не примут решение о поставках F-22, производство которых свернули в 2011 году, или F-15X своим союзникам. Даже более старый российский истребитель поколения "4++" Су-35 обеспечит Турции превосходство над ближайшими соседями.

Если турецким военным нужен именно легкий истребитель для замены устаревших F-16, им следует обратить внимание на российский МиГ-35, китайский J-10C или проходящий испытания J-31. МиГ-35 и J-10C оборудованы двигателями с управляемым вектором тяги, вооружены современными ракетами "воздух-воздух" и мощными РЛС. Оба самолета превосходят F-35 по скорости, маневренности и полезной нагрузке, но отличаются большей радиолокационной заметностью.

Есть и другой путь. Если поставки F-35 отменят, Турция может вообще отказаться от приобретения новых истребителей в пользу модернизации F-16 до варианта F-16V, который относится к поколению "4+". F-16V оснащают радаром с активной фазированной решеткой и вооружают ракетами "воздух-воздух" AIM-120D или AIM-120C-8, что позволяет ему уверенно чувствовать себя в современном воздушном бою, даже несмотря на некоторое отставание от Су-57 и F-35.

И все же Турция сохраняет заинтересованность в приобретении F-35, ведь в таком случае страна будет задействована в производстве компонентов самолета, что не только принесет прибыль, но и откроет доступ к технологиям пятого поколения. В то время как характеристики F-35 могут показаться скромными по сравнению с ТТХ конкурентов, возможности и экономические выгоды, связанные с приобретением этих американских самолетов, остаются привлекательными для Турции.

Илья Максимов