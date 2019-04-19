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19.04.2019
Lenta.ru

Парадным "Арматам" подготовили эвакуаторы

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Т-14 "Армата"
Т-14 "Армата".
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В случае поломки боевой техники в ходе парада Победы, в частности танка Т-14 "Армата", на Красной площади всегда находятся БРЭМы (бронированная ремонтно-эвакуационная машина). Об этом сообщил ТАСС Михаил Бегман, руководитель бригады специалистов "Уралвагонзавода" (УВЗ), обеспечивающих подготовку техники к мероприятию.

"Мы здесь провели на них техническое обслуживание и передали военным. Эти машины располагаются по всему пути следования всей механизированной колонны. Если, не дай бог, что-то произойдет, то она уберет вышедшую из строя технику в сторону, дав возможность проехать другим в колонне", — сказал эксперт.

По словам руководителя бригады, серийные машины УВЗ отличает хорошая управляемость и мощное вооружение, а в перспективе разработчик планирует добиваться еще большей ремонтопригодности такой техники.

"Ребята, которые здесь работают, могут восстановить машину и практически из любого состояния вернуть в строй. Но на все нужны запчасти и время. Если мы каким-то образом сможем уменьшить одну из этих составляющих, например время, улучшить ремонтопригодность, то будут намного оперативнее решаться многие задачи", — отметил Бегман.

В марте стало известно, что прибыльность контрактов корпорации с Минобороны России оставляет желать лучшего.

В том же месяце сообщалось, что Т-14 "Армата" оснастили туалетом.

Тогда же стало известно, что танк Т-14 спасает от судьбы музейного экспоната "раздутая вокруг него шумиха", без которой "проект был бы давно похоронен как излишне затратный".

В феврале сообщалось, что в 2019 году российская армия получит 12 танков Т-14 и 4 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БРЭМ) Т-16, созданных на основе универсальной тяжелой гусеничной платформы "Армата" производства "Уралвагонзавода".

В мае 2015 года на репетиции парада Победы на Красной площади встал один из танков Т-14 "Армата". Находящаяся в неподвижном состоянии вблизи мавзолея Ленина в течение нескольких минут машина была эвакуирована. Занимавший на тот момент должность вице-премьера Дмитрий Рогозин причиной неполадок назвал человеческий фактор.

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Рогозин Дмитрий
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