Украина начала производство снарядов для БМП-3

У России появился конкурент в поставке боеприпасов для орудий 2А70.

Украинская государственная компания "Спецтехноэкспорт" наладила производство 100-мм снарядов для БМП-3 и поставляет их на экспорт, сообщает Warspot со ссылкой на портал ukrmilitary.com.

"В 2017 году "Спецтехноэкспорт" успешно экспортировал первую партию украинских 100-мм выстрелов для БМП-3 страны-инозаказчика, а несколько месяцев спустя — уже вторую партию. Выстрел полностью новый, и если производством корпусов снарядов и их снаряжением взрывчатым веществом Украина уже не удивляет, то разработка и серийное изготовление гильзы — огромное достижение", — заявил директор "Спецтехноэкспорта" Антон Пашинский.

По словам Пашинского, украинские предприятия развивают замкнутый цикл производства боеприпасов. Если ранее 100-мм снаряды для орудий 2А70 производили только в России, то сейчас "Украина вытесняет россиян с их традиционных рынков".

2А70 — нарезное 100-мм орудие, которое также является пусковой установкой для управляемых ракет. Орудие было разработано Тульским конструкторским бюро, приборостроения и поступило в эксплуатацию в 1990 году. 2А70 является элементом различных боевых модулей ("Бахча-У", "Синица"), которые устанавливаются на боевые машины пехоты и десанта, такие как БМД-4, БМП-3 и БТР-90М.

Фото: украинские снаряды для орудий 2А70 (ukrmilitary.com)