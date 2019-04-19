Калининградские "Бастионы" продемонстрировали свои возможности незваным гостям

Расчеты противокорабельных ракетных комплексов Балтийского флота провели электронные пуски ракет по морским целям. Действия сил БФ проводились как мера оперативного реагирования на заход в акваторию ракетного эсминца ВМС США "Грейвли", а также кораблей НАТО "К. Пуласки", "Гекова" и "Хуан де Бурбон".

Мобильные пусковые установки покинули полевой лагерь и, совершив марш, были развернуты в указанном районе, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Затем ракетчики выполнили электронные пуски по отряду кораблей условного противника, после чего скрытно сменили огневую позицию. Попутно отработаны мероприятия по маскировке и противодиверсионному обеспечению мест несения боевого дежурства.

Ранее Национальный центр управления обороной РФ сообщал, что в назначенных районах акватории Балтийского моря организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также самолетов морской авиации. "В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря … выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО".

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" разработан НПО машиностроения в двух вариантах – подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Он оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс". "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)