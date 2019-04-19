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19.04.2019
WarSpot

Автомат с покладистым характером

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Ржавый китайский "Калашников" — насколько это работоспособно?

Если оставить для автомата Калашникова только один эпитет, то это наверняка будет "надёжность". Именно безотказность оружия, поставленная во главу угла, пусть и в ущерб другим параметрам, заработала творению ижевского конструктора, чему свидетельством и этот маленький ролик. И это при том, что в руках смелого испытателя не оригинальный АК, а его китайская лицензионнная копия Тип 56. Всё вполне наглядно, и как написано в одном из комментариев — "это не ржавчина, это патина!"

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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