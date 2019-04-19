Автомат с покладистым характером

Ржавый китайский "Калашников" — насколько это работоспособно?

Если оставить для автомата Калашникова только один эпитет, то это наверняка будет "надёжность". Именно безотказность оружия, поставленная во главу угла, пусть и в ущерб другим параметрам, заработала творению ижевского конструктора, чему свидетельством и этот маленький ролик. И это при том, что в руках смелого испытателя не оригинальный АК, а его китайская лицензионнная копия Тип 56. Всё вполне наглядно, и как написано в одном из комментариев — "это не ржавчина, это патина!"