Бортников назвал чушью предложение Турчинова о ФСБ и ГРУ

Директор ФСБ Александр Бортников в Санкт-Петербурге в четверг прокомментировал предложение секретаря Совета нацбезопасности Украины признать ФСБ и ГРУ РФ террористическими организациями. Он назвал это чушью, пишет ТАСС.

- Когда так говорят какие-то люди, то складывается впечатление, что они бредят. Поэтому пусть разбираются со своими мозгами в этом плане, - добавил директор ФСБ.

Напомним, 18 апреля секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Федеральная служба безопасности России и Главное управление Генерального штаба должны быть признаны террористическими организациями, так как они "участвуют в организации терактов на территории Украины".

Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)