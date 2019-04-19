Бортников назвал чушью предложение Турчинова о ФСБ и ГРУ
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Директор ФСБ Александр Бортников в Санкт-Петербурге в четверг прокомментировал предложение секретаря Совета нацбезопасности Украины признать ФСБ и ГРУ РФ террористическими организациями. Он назвал это чушью, пишет ТАСС.
- Когда так говорят какие-то люди, то складывается впечатление, что они бредят. Поэтому пусть разбираются со своими мозгами в этом плане, - добавил директор ФСБ.
Напомним, 18 апреля секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Федеральная служба безопасности России и Главное управление Генерального штаба должны быть признаны террористическими организациями, так как они "участвуют в организации терактов на территории Украины".
Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)
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