Малайзия хочет обменять пальмовое масло на российское оружие

Малайзия собирается расплачиваться за военные поставки пальмовым маслом. По утверждению малазийских чиновников, по подобной схеме с государством готова сотрудничать Россия.

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Министр сырьевых отраслей Малайзии Тереза Кок заявила, что Малайзия будет стремиться использовать свои обширные ресурсы пальмового масла для поддержки военных закупок.

По мнению малазийской чиновницы, торговля пальмовым маслом в обмен на военную технику и оборудование позволит сохранить рабочие места на местах, сэкономить валютные средства государственного бюджета, а также укрепит военный потенциал.

Мы приветствуем подобные бартерные сделки, которые, с одной стороны, экономят валютные ресурсы страны, а, с другой - увеличат продажи нашего пальмового масла

- сказала Кок в комментария, данных местным СМИ 17 апреля.

Пальмовое масло является одним из важнейших экспортных товаров Малайзии, на его долю приходится почти 5% ВВП страны, а поставки масла за рубеж в 2018 году, по сообщениям экономических изданий, составили 15 млрд. долларов США.

Тереза Кок дала комментарий в связи с запланированными переговорами между Малайзией и Россией, связанными с оборонной сферой. Встреча сторон и обсуждение вопросов должны состояться во время четырехдневного визита министра обороны страны Мохаммеда Сабу в Москву: он вылетит в Российскую Федерацию 20 апреля.

Россия является одним из крупнейших экспортеров пальмового масла Малайзии и недавно, как утверждают местные СМИ, заявила о своей готовности принять пальмовое масло в обмен на военную технику.

Кок отмечает, что есть и другие страны, которые открыты для встречных торговых сделок на основе пальмового масла с Малайзией. Это список включают Китай, Индию, Иран, Пакистан, Турцию, страны Африки и Ближнего Востока.

Экспорт малазийского пальмового масла в европейские страны был осложнен решением Европейского парламента в 2017 году запретить использование пальмового масла в европейском биотопливе к 2020 году со ссылкой на экологические проблемы, к которым ведет его использование: выброс парниковых газов от переработанного биодизеля превышает выбросы от бензина в три раза.

Относительно торговых сделок в сфере обороны - изменение политики ЕС в отношении закупок пальмового масла у Малайзии могут серьезно изменить географию закупок вооружений. В марте 2019 года премьер-министра страны Махатхир Мохамад резко прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Если Европейский Союз продолжат принимать меры против нас, мы подумаем о закупке самолетов в Китае или любой другой стране

- цитирует его официальное информационное агентство "Бернама".

Встречная торговля является одним из нескольких вариантов выполнения стандартных контрактных обязательств в рамках малазийских оборонных закупок и связанных с ними правил промышленного сотрудничества. Способ оплаты указан как один из нескольких видов деятельности, с помощью которого экспортеры оборонной продукции могут выполнять обязательства по реверсному привлечению местной промышленности.

В конце марта РИА Новости, со ссылкой на заявление президента "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрия Слюсаря, сообщили, что Россия готова продать Малайзии истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-35 и даже Су-57. О том, что поставки могут пойти по обмену на то же пальмовое масло, речи не шло.

Не подтверждают заявлений о готовности к обмену вооружений на масло из Малайзии и официальные источники в РФ.