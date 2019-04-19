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19.04.2019
Военное обозрение

В Польше спустили на воду корабль разведки для ВМС Швеции

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В Польше на верфях Stocznia Remontowa Nauta S.A. в Гдыне 17 апреля состоялась церемония спуска на воду первого специализированного корабля радио- и радиотехнической разведки (SIGINT) для ВМС Швеции.

Источник изображения: Naval Today

Корабль, получивший название "Артемис", строится в интересах вооруженных сил Швеции. Польские верфи были выбраны для строительства корабля в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного шведской компании Saab и "Польской оружейной группой", в которую входят верфи в Гдыне.

Сообщается, что резка стали для постройки корабля началась в марте 2018 года, а закладка киля - 15 июня 2018 года.

После спуска на воду корабль будет достроен на польской верфи, пройдет швартовные и ходовые испытания, после чего отправится на судостроительное предприятие Saab в Карлскруне (Швеция), где на борт корабля будет установлена специализированная аппаратура радио- и радиотехнической разведки. Там же пройдут приемо-сдаточные испытания корабля. Планируется, что ввод корабля в состав ВМС Швеции пройдет в 2020 году. Технические характеристики проекта не раскрываются, известно лишь, что длина нового корабля составит 74 м, водоизмещение – около 2200 т.

Новый корабль будет применяться для обнаружения излучений станций радиосвязи, их пеленгации, перехвата и анализа передаваемых сообщений в Балтийском регионе. В составе ВМС он заменит корабль А201 "Орион" такого же класса, введенный в строй еще в середине 80-х годов прошлого века и не раз уже модернизированный.

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Страны
Польша
Швеция
Компании
SAAB
Проекты
2020-й год
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